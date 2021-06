SPAVALA JE DVA MESECA KRAJ POKOJNOG BRATA! Govoreći o užasu na Zvezdari komšije otkrile MRAČNU TAJNU: Ovo joj nije prvi put...

Poslednji put komšije su videle B. Stankovića, penzionisanog potpukovnika, pre otprilike dva meseca.

Njegova sestra je stajala na vratima i nije dala policajcima da uđu, govorila je da će da se ubije, da joj je brat tu, pa da nije tu, a on je ležao mrtav na krevetu... ili barem to što je ostalo od njega.

- Dva meseca je spavala pored kreveta na kojem je bilo njegovo telo - prepričava komšinica trenutak kada su saznali da je uzrok neprijatnog mirisa koji se širi zgradom na Zvezdari leš preminulog komšije.

Ima dva, dva i po meseca otkako sam ga poslednji put videla tu ispred vrata njihovog stana. Sagnuo se da zalije cveće, ja sam mu rekla "Komšija, zalila sam ga ja", podigao je glavu, kako je izgledao... Odmah sam videla da mu nije dobro, bio je bled, mršav, a inače je bio visok, krupan čovek. Rekao mi je "Dobro" i ušao i otad ga nisam videla - kaže prva komšinica A. S. i dodaje da od tada nisu sretali ni njegovu sestru V. S, koja je živela sa njim.

Prema njenim rečima, iz njihovog stana je često dopirala buka, pa je kada se poslednja dva meseca nije čulo da ikoga ima pomislila da su otišli na selo.

- Oni su bili iz Aleksinca ili Leskovca, tako nešto, ne znam tačno. Nisam ih sretala, nisu se čuli, rekoh mora da su otišli tamo, znam da im jedan brat još živi dole - kaže komšinica.

Posle nekog vremena prvo je ona osetila neprijatan mirirs iz njihovog stana.

- Osetila sam nešto, ali sam pomislila da ne luftiraju, da je prljavo, jer sam čula ranije kad on viče na nju da treba da očisti, da pospremi, da se ona sredi. Rekoh ko zna šta je uradila, zapušila toalet, čujem pušta vodu. A onda je jedan dan otvorila vrata od stana! Uh... Tad je postalo nesnosno, miris se proširio celom zgradom. Pozvala sam 25. maja da prijavim da se nešto oseća, ali niko odmah nije došao, pa sam opet zvala, mislim da su onda zvali i drugi, komšinica sa drugog sprata i juče se konačno potvrdilo šta je u pitanju, nažalost - navodi.

Prema njenim rečima, policija je dva sata pokušavala da uđe u stan, jer se tome V. S. protivila.

Stala je na vrata, oni su je molili, jer ne smeju, znate, da upadnu u stan, ali ona nije dala. Ma čim su osetili taj miris, znali su, jedan je i rekao "Ovde mora da je neko nekog ubio". Probali su i na šalu i da je pitaju kafu da im skuva, pa su pitali gde joj je brat, a ona je te govorila tu je, te nije tu, pa je na kraju pretila da će da se ubije - prepričava A. S.

Nakon toga, policija je ušla u stan.

- Policajcu je došlo teško, hteo je da povrati. Boža je ležao na krevetu, ono što je ostalo od njega. Kažu glava, brada i i nekoliko dlaka na glavi, od tela... Mumificirao se - priča uznemirena žena i dodaje da su njegovu sestru V. S. tada odveli lekari:

- Ona je dva meseca spavala na krevetu pored onog na kom je bilo njegovo telo! Kažu da je već otprilike dva meseca bio mrtav - u neverici govori A. S.

Živela kraj leša majke

V. S. je registrovan psihijatrijski bolesnik i ovo je drugi put da boravi u stanu u kojem je telo preminulog člana njene porodice, pre pet godina to je bio slučaj sa njenom majkom.

To se desilo u stanu na Karaburmi, pre otprilike pet godina. Ona je tad tamo živela, umro joj je otac, pa majka i onda je tako živela sa njenim lešom, kao ovo sad, samo je tad kraće trajalo, nije ovoliko vremena prošlo. Kako se za to saznalo ne znam. Znam da je bila hospitalizovana, bila je u "Lazi Lazareviću", ali ni to ne znam tačno kad, jer oni ni sa kim nisu bili bliski, nisu mnogo komunicirali. Ja se samo pitam kako je ona mogla da bude puštena, kako?! Pa nije bila sposobna da se brine o sebi, umela je ovde u vrata da šutira, kad priča mumla, spava pored leša, kako su procenili da joj više ne treba pomoć?! - pita se žena.

Ona je rekla da je B. S. bio obrazovan, bio je potpukovnik u penziji i mašinski inženjer, a svojevremeno, dok se nije razbolela, pamti da je i V. S. studirala.

- On je imao sedamdesetak godina, a ona je nekih deset godina mlađa. Sećam se ranije, stalno joj je ponavljao da uči, znam da je nešto studirala. On je bio izuzetno obrazovan, pametan, ali znate, između ludila i genijalnosti, tanka je granica. Eto i on... - zaključila je komšinica.

Na pitanje kako je V. S. uspela da preživi dva meseca, koliko se pretpostavlja da joj je brat mrtav, nema odgovora.

- Da l su imali nešto u zamrzivaču, da li je otišla koji put do prodavnice... Ne znam - rekla je A. S.