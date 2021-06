RAZBIJENA KRIMI GRUPA, BAVILI SE TRGOVINOM LJUDIMA: Uhapšeni bio u vezi sa maloletnicom, pa je vrbovao! Jedan član u bekstvu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapsili su članove kriminalne grupe T. Z. (1995), R. M. (2002) i R. V. (1987), dok se za jednom osobom intenzivno traga zbog sumnje da su eksploatisali sedamnaestogodišnjakinju u vidu prostitucije, iskoristivši to što je oštećena maloletna i u teškoj materijalnoj situaciji, kako bi stekli protivpravnu imovinsku korist.

T. Z. je, kako se sumnja, najpre stupio u emotivnu vezu sa jednom sedamnaestogodišnjakinjom, a potom ju je vrbovao da se bavi prostitucijom. On se tereti da je zatim angažovao osumnjičenu R. V., koja je oštećenu primila u svoj stan, fotografisala je i na jednom sajtu objavljivala oglase za pružanje seksualnih usluga. Dvadesetjednogodišnji muškarac za kojim se traga sumnjiči se da je prevozio maloletnicu do klijenata, dok je novac zarađen od prostitucije preuzimao T. Z. T. Z. i R. M. su, kako se sumnja, početkom maja ove godine stupili u kontakt sa jednom šesnaestogodišnjakinjom poznajući teške prilike u kojima živi i vrbovali je da se bavi prostitucijom, na šta ona nije pristala. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.