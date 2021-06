'UZMI PILE I BODI GA, I OBAVEZNO KUPI DIPLOMU' Olgica Markanović držala kurs 'kako postati lažni estetski hirurg'?! Račun ne izdavati NI SLUČAJNO

Nadrilekarka uzimala nekoliko stotina evra za obuku.

Olgica Markanović uhapšena je zbog postojanja sumnje da je vršila estetske zahvate za koje nije bila kvalifikovana i kojima je unakazila veliki broj ljudi u salonima u Beogradu i Banjaluci.

Prema pisanju Blica, ona je pored toga držala i obuke na kojima je svojim polaznicima za nekoliko stotina evra navodno davala savete kako da ne izdaju račune, igle zovu olovkama ili kupe diplome medicinske škole, praveći od njih lažne estetske hirurge.

Olgičin ubrzan kurs "kako postati lažni estetski hirurg" navodno je zabeležila telefonom jedna od njenih klijentkinja, piše Blic. Na audio-snimku, koji traje 51 minut, može se čuti kako joj Olgica objašnjava koja je procedura povećanja usana hijaluronom, ali i šta sve treba da se uradi da se ne otkrije da nisi stručnjak u poslu, naglašavajući učenici da je sve do pripreme i da ako zapne treba da se snađe.

Olgica joj je rekla da treba da se pripremi na to da će je svi napadati jer nema potrebnu stručnu spremu i da zato treba da razradi plan delovanja.

- Draga, tebe će svi oni napadati, doktori, svi, ti tu moraš da budeš spremna. I pljuvaće te i napadaće te što ti nisi strukovno to što treba da budeš da bi to aplicirala, koristila iglu i ostalo - rekla je Olgica i objasnila joj da suštinski za to i ne treba škola, jer se prilikom izvođenja intervencija "ne zalazi duboko".

- Ti njima ne možeš naškoditi, ja to ne bih dozvolila, da ja budem sejač tih ljudi, ali zbog sebe moraš da tražiš da ti potpišu da daju saglasnost da ti to radiš - rekla je navodno nadrilekarka.

Olgica je navela da je obavezno potpisivanje saglasnosti klijenta da se zahvat izvede, kojim se ona ograđuje od odgovornosti, a koje će joj biti naročito važno "sutra kada dođe na sud". Dodala je, uz to, da tada klijenta može predstaviti kao svoju drugaricu, koja se sada žali na njen rad jer su se posvađale.

- Ti moraš da se ogradiš od tih ljudi. Oni moraju da ti potpišu da su svojom odgovornošću pristali na zahvat. Pa sutra ideš na sud kažeš ovo je bila moja drugarica, pa smo se posvađale. Ona je meni dala dozvolu, a ja sam nju baš zbog toga pitala, potpisala mi je i nema dalje. Sa tim ti ne mogu ništa na sudu - savetovala je uz obaveznu stavku da ni slučajno ne izdaje račun, jer bi sa njim svako mogao da ode u inspekciju i da je prijavi.

Kako je rekla Olgica, posebno treba da vodi računa kako će zahvate imenovati i da uvek upotrebljava najbolje reč "tretman", pa se osvrnula na izraz "hijaluron pen"

- Uvek napiši hijaluron pen, nikako hijaluron igla. To možeš, pen ti je bukvalno olovka i ti to možeš. Tako nešto, moraš da se snađeš - govorila je Olgica. Nadrilekaka je posebno savetovala svoju učenicu da nipošto ne dozvoli ljudima da je fotografišu dok radi intervenciju jer i to može da bude dokaz.

Olgica je takođe napomenula da je veoma važno i da polaznica kupi diplomu, da obrazovanje nije bitno, ali da ljudima to mnogo znači.

- Ako vidiš da ti to super ide, upiši višu medicinsku, imaš privatnu sad, a možeš i kupiti. Ne možeš pravi medicinski fakultet, ali višu medicinsku bar svuda možeš - posavetovala je nadrilekarka uz praktični savet da, ako je nesigurna, vežba kod kuće na piletu

- Jedan, dva uboda, to ti puno znači, a sad ćeš kući pa uzmi pile i bodi koliko hoćeš i onda ćeš jedva čekati usne neke - rekla je.

Olgica je uhapšena zbog sumnje da je u svojim salonima u Beogradu i Banjaluci unakazila više osoba i počinila krivična dela teško delo protiv zdravlja ljudi, nadrilekarstvo, nadriapotekarstvo i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću. Protiv nje je za sada 11 osoba podnelo krivične prijave.

Olgica je na saslušanju negirala sve navode i rekla da je svojim pacijentima pružala kozmetičke usluge i da se nikada nije predstavljala kao medicinski stručnjak. Nakon saslušanja njoj je određen pritvor od 30 dana.