Devojčica (9) iz Beograda prijavila policiji da je otac DRŽI U PRITVORU: Nudio majci hiljadu evra da je otkupi, a stric ulazi u kupatilo dok se tušira?!

Devetogodišnja K. P, koju je Gradski centar za socijalni rad Rakovica pod nerazjašnjenim okolnostima dodelio ocu, dva puta je sama zvala policiju i žalila se da je otac drži u pritvoru. Između ostalog, prijavila je i da joj stric ulazi u kupatilo dok se tušira.

K. P. je i minuli vikend provela u kući oca Uroša P. koji joj, po rečima devojčice, onemogućava slobodno kretanje, zanemaruje, fizički kažnjava. Kako se već pisalo, Gradski centar za socijalni rad Rakovica, socijalne radnice Ivana Rupić, Slađana Bošković Avramović i Vera Vukajlović su po tvrdnjama majke nezakonito devojčicu dodelile ocu. Iako se dete tome opiralo i beži iz očeve kuće kada god joj se za to ukaže prilika, u GCSR Rakovica se prave da to ne primećuju i potpuno ignorišu vapaje deteta.

Zbog toga što je pobegla od oca, on je počeo da se ponaša još strašnije, da je ignoriše, zanemaruje njene potrebe, ne dozvoljava joj odlazak u školu, na treninge, kod zubara, lekara. Ipak, najdrastičniji primer predstavlja to što su devojčici koja ima devet i po godina otac i stric, očev rođeni brat na silu upali u kupatilo dok se tuširala. Dok se to događalo, majka je sve posmatrala putem video poziva, o čemu je obavestila i policiju.

- Rekla nam je da joj stric ulazi u kupatilo dok se tušira i ja sam to prijavila policiji službeno. Od kada je prvi put na silu upao u kupatilo dok se tuširala, iako je veoma uredno dete, ona više ne želi da se tušira. Odbija da se kupa - kaže Marijeta Savić, majka devojčice K. P.

Kaže da je očajna zbog onoga što se njenoj ćerki događa i da je jedino što je mogla da uradi da tu izopačenu situaciju prijavi policiji.

- Policija postupa, ali otac ima dokument da je privremeni staratelj, pa zanemarivanje i nemar prolaze nekažnjeno pored svih institucija i apela. Nakon poziva policiji, otac, stric, baba i deda, koji svi zajedno žive u očevom domaćinstvu, onemogućavaju K. telefoniranje bez nadzora, što ona čini jedino kada je u kupatilu - priča očajna majka.

Kaže da je prestravljena šta bi sledeće moglo da se dogodi i da je posebno uplašena sada, nakon što je njenoj ćerki onemogućeno da slobodno telefonira.

- Bila sam joj podrška bar preko telefona, smirivala sam je, savetovala. Sada je potpuno sama i ja ne mogu baš ništa da uradim - kaže Marijeta Savić.

Pored svega pomenutog i psihičkog nasilja, K. P. je otac, kako njena majka tvrdi na osnovu poruka koje dobija od ćerke, više puta fizički kažnjavao i povređivao.

Dete provodi dane u strahu od oca i strica i ne sme više ni da se požali jer zna da sledi psihičko i fizičko nasilje kaže majka devojčice. Marijeta Savić i Uroš P. razišli su se kada je ona ostala u drugom stanju, jer Uroš P. nije želeo da ona rodi dete. I njegova porodica je smatrala da Marijeta treba da abortira, što ona nije uradila. Prvih osam godina života devojčice, K.P. je oca viđala sporadično, a u dva navrata se dogodilo da ga ne vidi čak po godinu i po dana, što je bio njegov izbor. Posle osam godina, Uroš P. je, kako je ispričala majka devojčice, pomislio da bi trebalo sam da ima starateljstvo nad detetom.

- Podneo je tužbu, a Gradski centar za socijalni rad Rakovica je odlučio da dete dodeli ocu. Kao argument su najpre koristili moju dijagnozu bipolarnog poremećaja, iako sam ja pod terapijom i nikada ništa loše nisam, niti bih uradila svom detetu. To su rekli i veštaci u dva navrata, a kao roditelja su me ocenili najvišim ocenama. Kako im ovo na sudu nije prošlo, kao argument su uzeli moj zahtev da se dete školuje od kuće, što je u potpunosti po zakonu. Socijalni radnik je zbog toga rekao da sam opasna za dete! - ispričala je Marijeta Savić.

Otac Uroš P. je nudio majci hiljadu evra da otkupi starateljstvo nad devojčicom?!

Novac je ponudio najpre lično Marijeti, a zatim i njenim prijateljima koji su zbog toga protiv Uroša P. podneli krivične prijave. U razgovoru sa Marijetim prijateljem Uroš P. je čak rekao da njemu nije stalo da odgaja devojčicu, već da želi da ga Marijeta sluša, pa ako ga bude slušala, moći će da vida ćerku koliko želi. U međuvremeu, nakon što je K. P. više puta bežala iz kuće svoga oca, odnosi su se dodatno pokvarili. Devojčica po rečima majke, doslovno živi u kućnom pritvoru. Otac je ne odvodi u školu, niti u muzičku školu, na treninge, nigde. Ne vodi je ni kod zubara, iako ga je molila, jer trpi nesnosne bolove. Zamislite kakav to čovek treba da bude da nemo posmatra svoje dete koje boli zub i da ništa ne preduzme - kaže sagovornica.

PORNOGRAFSKI SADRŽAJ IZ STRIČEVOG TELEFONA

Devojčicin stric, rođeni brat Uroša P. kupio je telefon devojčici koji je povezao sa svojim telefonom i kontrolisao ga preko aplikacije Family link. On joj je sve aplikacije instalirao i imao kontrolu nad njima.

- Ćerki je odjednom počeo da stiže pornografski sadržaj, iskakale su fotografije golih žena koje pozivaju na dopisivanje. Upala je u fras kada je to videla i tada smo prvi put morali da pozovemo dečijeg psihologa u kućnu posetu - navodi Marijeta Savić. Ona kaže da se io svemu tome obavestila i policijú i centar za socijalni rad Rakovica.