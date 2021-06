Vozač BIO URAČUNLJIV kada je POKOSIO dečaka i muškarca! Žalio se da mu 'beže predmeti ispred očiju' - VEŠTACI TVRDE DA JE BIO SVESTAN!

Svi pregledi koje je obavila stručna komisija veštaka utvrdili su normalan fiziološki nalaz očekivan za životnu dob okrivljenog Nemanje Stamenkovića (19) iz Beograda kome se pred Višim sudom u Nišu sudi pod optužbom da je 4. januara ove godine vozeći "audi" izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Bulevaru Medijana u Nišu u kojoj su poginuli Andrej Prenkljušaj (12) i Dejan Ilić (48) iz Niša.

Veštačenje okolnosti njegovog psihičkog stanja, zrelosti i neuroloških poremećaja na koje se žalio u momentu nesreće naložio je sud na predlog odbrane okrivljenog, koji se brani da je u neposredno pre nego što je izgubio kontrolu nad vozilom osetio "trnjenje u vratu i mišićima tela" nakon čega je počeo da gubi orijentaciju u prostoru, osetio je "neki šum u uhu i predmeti su počeli da mu beže pred očima".

Predstavnik komisije veštaka prof. dr Radovan Karadžić rekao je da je Zavod za sudsku medicinu kojem je povereno ovo veštačenje angažovao lekare specijaliste koji su obavili konzilijarni pregled i naložili dodatne dijagnostičke preglede u KC Niš.

-Ostajemo pri mišljenju da nalaz utvrđen neurološkim pregledom i dijagnostičkim procedurama upravo pokazuje na činjenicu da se ovakav nalaz ni na koji način ne može dovesti u vezu sa tegobama koje je okrivljeni imao navodno u momentu kritičnog događaja, rekao je prof. dr Karadžić.

Normalan neurološki nalazProf. dr Miroslava Živković, stalni sudski veštak i doktor nauka iz oblasti neurologije, istakla je da u momentu nesreće okrivljeni nije imao organskih poremećaja koji bi doveli do akcidenta.

-Svi testovi i procedure ukazali su na normalan neurološki nalaz. Imajući u vidu okolnosti pod kojima se dogodio akcident, zatražila sam dodatnu dijagnostiku -dopler krvnih sudova vrata, EEG i multislajs skener vratnog dela kičme. Svi ovi nalazi su bili uredni te sam zaključila da u momentu udesa nije bilo organskih poremećaja koji bi doveli do akcidenta za koji je optužen Nemanja Stamenković, rekla je prof. dr Živković. Na pitanje zamenika OJT Vladimira Stanojevića da li je vrtoglavica koja je, kako je opisuje okrivljeni nastala kao posledica grča u vratu mogla da dovede do gubitka svesti i pamćenja, ona je rekla da su vrtoglavica, poremećaj svesti i gubitak pamćenja sasvim različiti entiteti i ne mogu se objasniti jedni drugima.

-Okrivljeni je sve vreme opisivao šta mu se dešavalo, što znači da je bio svestan jer je mogao da rekonstruiše događaj, rekla je ona.

Nema govora o vrtoglaviciNa pitanje stručnog savetnika odbrane dr Zorana Ćirića da li isključuje mogućnost da postoje takve bolesti koje same po sebi mogu dovesti do grča mišića, dr Živković je rekla da takve bolesti postoje ali da ih okrivljeni nema. Ona je rekla da prema simptomima koje navodi okrivljeni ne može se govoriti o vrtoglavici, jer se posle izlaska iz automobila on brzo oporavio, nije povraćao i nije imao lelujav hod već se ponašao adekvatno u skladu sa situacijom, ali nije isključila mogućnost koju iznosi odbrana da je moglo doći do "poremećaja osećaja ravnoteže", koji može trajati i nekoliko sekundi, ali koji nije vrtoglavica.

Prof. dr Karadžić je podvukao da komisijski veštačenje kod okrivljenog nisu pronađeni nikakvi organski razlozi koji bi opravdali tegobe koje opisuje u momentu nesreće. On je takođe istakao da i kada se govori o osećaju poremećaja ravnoteže prilikom podizanja glave i vrata, kod njega ne postoje organski razlozi za jedno takvo stanje.

Saslušanje neurologa trajalo je više od tri časa a u nastavku današnjeg glavnog pretresa očekuje se da delove svojih nalaza iznesu psihijatar i psiholog koji su bili članovi komisije veštaka.

Kako je mediji prenose, Stamenković je kobne večeri izgubio kontrolu nad „audijem“, izleteo sa kolovoza i pokosio dvojicu pešaka koji su išli trotoarom. Dečak je od siline udarca bio odbačen preko ograde Vodovoda visoke dva metra a od zadobijenih povreda preminuo je dok je Ilić podlegao povredama sat vremena kasnije u Kliničkom centru u Nišu. Stamenković je u odbrani pred sudom naveo da je prilikom preticanja nepoznato vozilo navodno krenulo u njegovu stranu pa je zato skrenuo sa puta kako bi izbegao udes.

- Učinilo mi se da se to vozilo trgnulo ka meni, u levu stranu, kao da će da me udari. Uplašio sam se, stisnuo sam volan sa obe ruke i spustio glavu. Moguće da sam u tom trenutku dao gas kako bih izbegao saobraćajnu nesreću, ali to ne mogu da sigurnošću da potvrdim. Nakon toga osetio sam trnjenje u vratu i mišićima tela i počeo sam da gubim orijentaciju u prostoru. Zatim sam osetio kao neki šum u uhui predmeti su počeli da mi beže pred očima. Sledeće čega se sećam je da sam izašao iz vozila jer mi je bio potreban vazduh da bih se povratio - ispričao je ranije Stamenković pred sudom.

Jurio 152 km/h?Advokat Bratislav Stojanović koji zastupa Andrejevu majku Aleksandru Kostadinović tvrdi da se „audi“ kretao brzinom od 152 kilometra na čas, što se može utvrditi korišćenjem specijalizovane animacije, te je zatražio s toga novo saobraćajno veštačenje koje bi bilo povereno departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, budući da veštak Dejan Bogićević, kako je obrazložio sudu, nije uradio kompjutersku animaciju saobraćajne nezgode.. Ukoliko se utvrdi da se u momentu nesreće kretao većom brzinom mogla bi biti promenjena i kvalifikacija krivičnog dela što bi značilo da se okrivljenom može izreći kazna i do 12 godina zatvora, dok je po sadašnjoj kvalifikaciji maksimalna sankcija osam godina zatvora.

Stručni savetnik odbrane Milan Božović na jednom od prošlih ročišta, pak, izneo je tvrdnju da se „audi“ kretao brzinom od 108 kilometara na čas i da brzina nije bila uzrok udesa.