'SPREMAMO MU SAHRANU UMESTO ROĐENDANA' Ispovest neutešne porodice dečaka (10) koji se utopio u Odžacima, deda otkrio šta mu je unuk POSLEDNJE REKAO

Dečak će biti sahranjen danas u 14 sati na pravoslavnom groblju u Odžacima.

B.P. (10) utopio se u nedelju na gradskom bazenu u Odžacima kad ga je navodno tokom igre drug gurnuo u vodu, koji se uplašio i pobegao. Pretpostavlja se da je dečak sat vremena bio pod vodom, sve dok nije pronađen oko 22 sata.

Do ove tragedije je došlo je kada je B.P. u društvu još mlađeg druga došao do delu bazena gde se nalazi skakaonica. Dečak koji ga je gurnuo u vodu ne znajući da B.P. ne zna da pliva. Pokušao je da se izvuče, borio se za život, ali nije uspeo da se izvuče. Njegov drug je u strahu odmah pobegao sa mesta nesreće. On, međutim, neće odgovarati zbog smrti druga jer je maloletno, ali postoji mogućnost da će njegovi roditelji odgovarati.

Porodica B.P. od tragedije je zavijena u crno, a dečakov otac Darko (43), baka Dragana (56), deda Branislav (66) i stric Dalibor vršili su pripreme za današnju sahranu.

- Otišao sam sa unukom na igralište blizu bazena da igra fudbal. Najpre je šutirao loptu sam, a ja sam sedeo. Onda mi je rekao 'Deda, idi kući više'. Ja sam mu odgovorio da hoću da budem sa njim. Tada je dodao da želi sa drugarima da igra fudbal i da idem kući. Oko 18 sati otišao sam na igralište, njega nije bilo. Pitao sam tamo ljude da li su ga videli. Niko ga nije video. Tražili smo ga okolo jer sam mislio da se negde zagubio. Prošao sam cele Odžake tragajući za njim. Nigde ga nije bilo - rekao je neutešno dečakov deda, koji je posle nekog vremena ponovo odlučio da se vrati na igralište.

- Kada sam opet došao, video sam da neki momci šutiraju njegovu fudbalsku loptu. Pitao sam ih čija je, a oni su rekli da su je tu našli. Rekao sam im da je od mog unuka i da vidim da je tu i njegova kesa, u kojoj su bile flašica vode i još neke sitnice. Vratio sam se kući i pozvao sina da krenemo da ga tražimo. Pošto nismo mogli da ga nađemo, prijavili smo njegov nestanak policiji - kaže Branislav navodeći da se njegov unuk veoma plašio vode i da mu nije jasno zašto je preskakao ogradu, kao i da nije znao da pliva.

Otac dečaka takođe je neutežan, kako kaže juče je išao da kupi odelo u kom će danas sahraniti sina.

- Idem da obučem dete. Recite mi za oblačenje, da li možemo ja i njegova majka da odemo i da ga obučemo? - uplakano, gotovo u bunilu, pitao je Darko. U kuću je došla i dečakova majka Anica, koja se pre osam godina rastala od Darka.

- Njegova majka je otišla pre osam godina. sin je bio željan da je vidi. Sreća moja. Kako će baka sada bez njega. Trebalo je 23. juna da napuni 11 godina. Mislili smo kako da napravimo slavlje - rekla je dečakova baka i dodala ga žele da parcela na groblju bude za četiri osobe.

- Hoćemo da to bude parcela za četiri osobe, da se svi mi sahranimo pored njega. Kažu da će nas sve to koštati 22.200 dinara. Moram da vidim da li to može na više rata. Imam malu penziju, suprug još manju, a sin tek neka primanje - rekla je baka dečaka koji će biti sahranjen danas u 14 časova na pravoslavnom groblju u Odžacima.