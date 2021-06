OVAKO JE IZGLEDALO SUĐENJE MARJANOVIĆU: Veštaci se tri sata raspravljali oko Zoranovog telefona, NJEGOVA REAKCIJA svima upala u oči!

U Višem sudu u Beogradu danas je održano suđenje Zoranu Marjanoviću, koji je optužen da je pre pet godina na nasipu u Crvenki kod Borče ubio suprugu Jelenu Marjanović. Suđenje je obeležila verbalna rasprava veštaka za telekomunikacije Dragomira Vasiljevića i Saše Savića, čiji se zaključci o tome da li je Marjanović u vreme ubistva isključio telefon ne poklapaju.

U nastavku dokaznog postupka pred sudom je sudski veštak za mobilne telekomunikacije Saša Savić, kojeg je angažovala odbrana Marjanovića, tvrdio da Zoranov telefon nije bio isključen, dok je sudski veštak kao i prethodnih nekoliko puta tvrdio da je Zoran nasilno isključio svoj telefon.

Od samog početka bilo je napeto, jer je on, pre same analize, negodovao na to što ga Vasiljević naziva kolegom.

- Veštak i ja nismo kolege, iako me je tako nazivao. Ne ljutim se, ali ja radim 22 godine ovaj posao, radim u kompanijama koje se bave telekomunikacijama, u mobilnom operateru, a on ne. Ja sam sudski veštak za mobilne komunikacije, a on za neku elektrotehniku, nismo videli da li je za mobilne komunikacije stručan. Smatram da neko ko ne radi u mobilnom operateru nije stručan da govori o ovome - bilo je prvo što je rekao Savić kada je dobio reč, zbog čega je dobio opomenu sudije.

Rasprava između stručnog savetnika i veštaka trajala je duže od tri sata. Inače, tužiteljka je upitala stručnog savetnika odbrane da li je on učestvovao u izradi izveštaja Telekoma, koji je dostavio sudu, na šta je on rekao da nije.

Onda je usledilo njegovo objašnjenje onoga što su zabeleile bazne stanice, da li je dolazilo do lokejšn abdejta, šta se dešavalo sa IDLE modom, a koje je bilo potpuno u koliziji sa onim što je u svom izveštaju dostavio i na prethodnom ročištu govorio veštak Vasiljević, kada je na osnovu dokaza do kojih je došao odgovorno tvrdio da je Marjanović u vreme ubistva supruge isključio telefon.

- Ne postoji mogućnost da operater ne registruje isključenje sa mreže, a veštak Vasiljević to tvrdi. Kada se telefon isključi nevidljivi ste bilo kom operateru, kada se uključi potreban je niz postupaka da učini, baznu stanicu da proveri, da vidi da li je pripejd, postpejd, da li ima kredita, pa da vas prepozna kao korisnika i uključi na sistem. A kod optuženog imamo samo izlazak sa "ajron moda" - obrazlagao je Savić podatke do kojih je došao.

On je, kada je advokat odbrane Stefan Jokić zatražio da pokaže sličnost u ponašanju telefona Zorana i Jelene, rekao da su se njihovi telefoni ponašali isto i da nijednog trenutka niko od njih dvoje nije isključio mobilni telefon, iako veštak Vasiljević tvrdi da je Zoran to učinio, a da operater to nije registrovao jer je u pitanju bilo neregularno isključenje uređaja.

- U neregularno isključenje telefona spada samo vađenje baterije, ali čak ni to u našem svetu. U tom slučaju, ako dođe do neregularnog gašenja, neće doći do zapisa, odnosno, registracije toga na signalizaciji mreže. U Marjanovićevom slučaju ni to nije moglo da se desi, tada je imao Samsung S6 na kom se ne vadi baterija - tvrdio je Savić.

S obzirom na to da je Savić zaposlen u Telekomu, zamenik javnog tužioca Jelena Cerović upitala je da li je on učestvovao u sastavljanju izveštaja, da li poznaje ljude koji su to radili, kao i da li su oni upućeni da on radi na ovom slučaju, što je on potvrdio.

Sledeći, a ujedno i poslednji koji će biti ispitan u ovoj celini suđenja biće Đorđe Marović radnik Telekoma 16. septembra, koji je sačinjavao dopis koji je služio kao dokaz na suđenju da Zoran nije ugasio svoj telefon.

U sudnici je sve vreme bilo napeto, sudija je izricala opomene obojici veštaka, kao i advokatima odbrane.

Marjanović je celo suđenje posmatrao mirno, nije imao komentara niti pitanja za veštake.

Tužilaštvo Zorana Marjanovića, podsetimo, tereti da je ubio suprugu Jelenu na nasipu u Borči u aprilu 2016. godine, dok je u neposrednoj blizini mesta zločina bila i njihova maloletna ćerka, koja je tog popodneva došla sa roditeljima na nasip u Crvenki.

Na početku suđenja, Marjanović je detaljno izneo svoju odbranu u kojoj je tvrdio da se ni na trenutak nije odvajao od ćerke i da nije ubio svoju suprugu, a od tada su ispitani brojni svedoci.

Očekuje se da će se završne reči u ovom postupku uslediti na jesen.