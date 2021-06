"Katarina je imala mnogo loših momaka, ali on je bio najgori od svih. Pijan je tukao dečaka", tvrde komšije.

Stanare ulice Hadži Ruvimova na Vračaru uznemirio je slučaj porodičnog nasilja kom su mnogi prisustvovali, a kada je Mirsad K. pretukao svog maloletnog pastorka (8), dok je majka sve to posmatrala. O Mirsadu i Katarini M, majci osmogodišnjaka koji je nasilje sam prijavio policiji, komšije nemaju lepe reči.

Kako su medijima rekle komšije, dečak je od rođenja imao težak život ali se sve promenilo na gore uslaskom njegove majke u vezu sa Mirsadom.

- Katarina je imala mnogo loših momaka, ali on je bio najgori od svih. Dečak je bio zapušten i tužan, a majka joj je od stresa obolela - pričaju ogorčeno stanari ulice.

"On je bio zapušteno dete"

U lokalnom parku, svi znaju za dečaka i njegov slučaj i tužno odmahuju glavom. Jedna žena je ispričala da je njen unuk išao sa njim u obdanište, da su njegovi problemi počeli već tad i da je majka bila izrazito nemarna.

- Majka je tad vodila računa o njemu, a bolje da nije. On je dete bio tad strašno prljav, zapušten i strašno je reći, izgladneo - kaže ona.

Po njenim rečima, o njemu su tad više vodili računa u vrtiću nego u rođenoj kući.

- Sirotan nije mogao da jede. Nije mogao da žvaće i guta. Da nije bilo vaspitačica, propao bi, pored rođene majke. One su ga kupale i sređivale - priča komšinica.

Ipak, u parku gde se se sva deca iz kraja igraju, okupljene žene su rekle da je dečak počeo da živi relativno normalno otkako je baba počela da se stara o njemu.

- Često je dolazila sa njim zajedno. On se igrao sa drugom decom. Ona je žena takva kakva je, ima mana, ali je mnogo odgovornija od njegove majke - dodaju komšije.

Ipak, ističu da se mali broj ljudi sa njom družio a da se niko od njih ne seća da ih je pozvala na kafu. Čak nisu bili sigurni ni gde stanuju.

Moj unuk se druži sa njenim unukom i nikad nije bio kod tog malog kući. A sad razumem i zašto.

Komšija, koji nije hteo da kaže ime, potvrdio je da je dečak izgledao mnogo bolje dok se o njemu starala baba i pored toga što je ona "ekcentrična žena".

- Šta da vam kažem. Ona je žena na svoju ruku, ali on tad nije bio ni prljav ni gladan. Bavila se nekom preprodajom i prodajom pa bi povremeno i zaradila neke pare. Uzimala je i neke kredite. Dečak je imao da jede, išao u školu, igrao se sa decom. Išli su čak na more, njegova baba i još neki ljudi i vodili su i njega - priča on.

Ipak, kako on kaže, sve se promenilo kada je Katarina upoznala Mirsada.

"Od svih momaka on je bio najgori"

- Za nju se priča da je bila starleta, ali nije. Daleko od toga - kaže komšija i dodaje:

Pričali su da se bavi prostitucijom, ali to niko nije mogao da dokaže, a ljudi svašta pričaju. Ja samo znam da je izgledala izmučeno, a otkad se sa tim Mirsadom ona je baš propala. Imala je dosta loših momaka, išla je iz jedne u drugu lošu vezu ali on je najgori od svih.

On kaže da ga je viđao često sa flašom piva po kraju a da je u utorak, kada se desilo prebijanje, bio u vidno alkoholisanom stanju.

- Video sam ga sa flašom od dva litra piva kako šeta okolo. Bio je pijan kad je tukao to nesrećno dete. Podigao ga je i pocepao mu majicu i onda ga bacio, eno kod one dve lipe - pokazao je on rukom.

- Tu blizu je i igralište, mala deca se igraju... i on je to uradio. Šta da vam kažem - strašno.

O Mirsadu nemaju ni jednu lepu reč ni druge komšije. Kažu i pribojavali su ga se.

- Lunjao je tako po kraju. Pravo da vam kažemo, nije nam svejedno, sa raznoraznim smo ga viđali. Kažu da je bio kriminalac - dodaju obazrivo.

"Pitanje je kako će se ovo završiti"

Pojedini stanari su odbili da pričaju o ovom slučaju "iz straha" pošto veruju da će se zlostavljač "izvući".

- Razumite nas, ovo jeste strašno ali nam nije svejedno. On će ponovo na slobodu a šta ćemo onda? Nije mu prvi put da bije dečaka, a iz njihovog stana je stalno dopirala vika. I da li je otiša tad u zatvor? - kažu.

Sve ono što se dešavalo sa njenom kćerkom i unukom teško je pogodilo Katarininu majku.

Komšija koji radi u radnji pored kaže da je viđao često dečaka i da je izgledao "tužno" i da se boji šta će biti sa njim.

- Sve je to jako jako tužno. Šta će sa njim biti, ne znam, ali ovo nije kraj, bojim se.

Dečak ih sam prijavio policiji

Podsetimo, sumnjičeni očuh i majka uhapšeni su i određeno im je zadržavanje do 48 sati. Mirsadu M. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici, a osumnjičenoj Katarini M. zbog krivičnog dela Nepružanje pomoći i krivičnog dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Osmogodišnji dečak je, nakon godinu dana pakla, sam otišao u policijsku stanicu i ispričao šta preživljava.

Oboje su saslušani u prostorijama Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu, kada su u prisustvu branioca po službenoj dužnosti u potpunosti negirali izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret. Postupajući zamenik javnog tužioca je nakon saslušanja predložio Prvom osnovnom sudu u Beogradu da prema osumnjičenima odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.