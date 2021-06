SAOBRAĆAJKA NA PANČEVCU: Sudar dva automobila napravio POTPUNI KOLAPS - Gužve sve do Karaburme, Hitna pomoć na terenu (FOTO)

Nakon policijskog uviđaja biće poznate okolnosti nezgode.

Na Pančevačkom mostu došlo je do sudara dva vozila, a kako saznajemo sa lica mesta, povređenih nema.

Do udesa je došlo na ulasku na most, a gužva se formirala u okolnim ulicama, čak i do Karaburme.

Hitna pomoć je na licu mesta, a očekuje se i dolazak policije koja će obaviti uviđaj.