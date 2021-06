NOVI DETALJI DRAME U ZABLAĆU: Muž se posle krvavog pira obesio, Danijela i dalje kritično - jedanaestogodišnjak operisan

Beživotno telo Radoja Krivokuće (44) pronađeno je ujutru u čačanskom selu Zablaću, u šumarku, koji se nalazi nedaleko od kuće u kojoj je u petak u ranim jutarnjim satima Radoje nožem izbo trudnu Danijelu (30) i njihovog jedanaestogodišnjeg sina.

Zdravstveno stanje Danijele je i dalje kritično, i ona se nalazi na odeljenju intenzivne nege čačanske Opšte bolnice, dok je dečak, koji je takođe operisan, na odeljenju dečje hirurgije.

Ostalo troje dece, koji su Radoje i Danijela dobili u bračnoj zajednici su dobro i nalaze se kod rođaka.

Komšije Krivokuća, po njihovoj priči, u subotu ujutru primetili su na oko stotinak metara od njihove kuće, na jednom drvetu u obližnjoj šumi, obešenog Radoja. Odmah su pozvali policiju.

Pretpostavljali smo da će tako nešto i uraditi. NJega je tog jutra, posle počinjenog krvavog pira, komšinica videla da je otišao u pravcu šumarka sa kanapom u rukama - ispričali su nam potreseni susedi ove porodice. - Plašimo se za Danijelin život, a i njenog sina... Jadna ta deca, za ceo život će imati traumu...

Stravičan napad, da podsetimo, dogodio se u petak oko 7.30, dok je Danijela bila u kući sa decom koja su spavala. Radoje, kome je, inače, policija izrekla zabranu prilaska Danijeli, a zbog čestog nasilja koje je trpela, uskočio je u kuću kroz prozor. Počeo je da viče, a potom je, nezvanično saznajemo, na ženu nasrnuo kuhinjskim nožem, zadavši joj više uboda u predelu stomaka i grudi. Želeći da spase majku od pomahnitalog oca, njihov jedanaestogodišnji sin golim rukama je uhvatio za oštricu noža, pa je tom prilikom zadobio posekotine prstiju i šake. Radoje se, nakon ovog jezivog napada, udaljio i pobegao, a policija je krenula u potragu za njim. Na stotinak metara od kuće, on se, ispostaviće se u subotu ujutru, te večeri obesio.

Povređena nesrećna žena i njeno dete su prevezeni u čačansku bolnicu. Lekari su na prijemu utvrdili da je Danijela zadobila povrede opasne po život, pa su je odmah poslali u operacionu salu. Dečak je operisan u petak u popodnevnim satima. Kako saznajemo, lekari su uspeli, i pored veoma složenog i ozbiljnog Danijelinog stanja, da sačuvaju trudnoću.

Okidač za ovaj krvavi pir, kako se pretpostavlja je to što su se Danijela i Radoje u četvrtak i formalno razveli, pošto je Danijela nekoliko meseci pre toga podnela zahtev za razvod braka i Radoja prijavila policiji za porodično nasilje. U petak, međutim, navodno je Radoje došao do saznanja da je Danijela u trećem mesecu trudnoće, a da dete nije njegovo.

- On je nju često tukao. Dolazila je policija više puta. Poslednji put je uzeo kantu benzina, polio po kući u kojoj su bili Danijela i deca, i zapalio. Na sreću, tada niko nije povređen, vatrogasci su odmah ugasili plamen - kazale su nam komšije Krivokuća, napominjući da je Danijela bar 20 puta prijavljivala supruga za nasilje. - I pod zabranom prilaska, on je dolazio u kuću. On je bio problematičan kada se napije, tada je bio nasilan. Boravio je i na psihijatriji, i to nakon tog poslednjeg incidenta.

RASPORIO SUPRUZI UTROBU

IAKO nismo uspeli da dobijemo zvaničnu informaciju o zdravstvenom stanju Danijele i njenog sina, saznajemo da su čačanski lekari postigli pravo čuda spasivši i Danijelu i život bebe u stomaku. Naime, prema saznanjima od izvora bliskih istrazi, Radoje je bukvalno nožem rasporio utrobu Danijeli. Izvršeno je više operacija, koje su trajale satima. Ona se nalazi da intenzivnom odeljenju intenzivne nege, ali je sada stabilno.

