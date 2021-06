MANIJAK IDE IZA BRAVE! Saslušan muškarac koji je SILOVAO DEVOJČICU u Bogatiću, a evo da li je PRIZNAO ZLOČIN!

Lekarskim pregledom je potvrđeno da je bilo odnosa i da devojčica ima povrede; I. A. je uhapšen zbog sumnje da je počinio obljubu deteta i preti mu kazna zatvora do 12 godina * Sud mu je odredio pritvor do 30 dana po više osnova, a u istrazi će biti saslušana devojčica i više svedoka.

I. A. (38) iz Belotića danas je saslušan u Višem javnom tužilaštvu zbog sumnje da je u subotu u noć obljubio trinaestogodišnju devojčicu iz istog sela. Kako Telegraf.rs saznaje, on je izneo odbranu i tužiocu ispričao svoju verziju događaja koji je proteklog vikenda uznemirio javnost u ovom kraju, ali nije priznao krivično delo za koje je osumnjičen.

Sud mu je odredio pritvor do 30 dana po više osnova, a u istrazi će biti saslušana devojčica i više svedoka.

Od slavlja i vesele atmosfere do agonije i drame. Ne zna se da li je teži bol trinaestogodišnje devojčice koja je navodno napastvovana, njene porodice ili porodice I. A. (38) koja se, s pravom, našla na stubu srama. On se sumnjiči, podsetimo, sa veselja u jednoj svečanoj sali u Bogatiću u subotu uveče izveo napolje trinaestogodišnju devojčicu i napastvovao je u mraku, u napuštenom dvorištu u blizini. Lekarskim pregledom je potvrđeno da je bilo odnosa i da devojčica ima povrede, ali nije izgubila nevinost. I. A. je uhapšen zbog sumnje da je počinio obljubu deteta i preti mu kazna zatvora do 12 godina.

Odmah sutradan, supruga I. A. je sa svog Fejsbuk profila izbrisala sve objave sa zajedničkim fotografijama. Zadržala je samo svoje i fotografije njihovog trogodišnjeg sina, što dokazuje da porodica I. A. preživljava dramu nakon njegovog hapšenja.

- Verovatno zbog bruke i sramote. Nije ni njoj lako posle svega i ko zna kako će dalje taj brak funkcionisati. Treba živeti sa tim i suočiti se sa nedelom koje je počinio. Porodice se dobro poznaju i bili su više od poznanika jer I. A. desetak godina radi kod devojčicinog oca u zanatskoj radnji, sigurno nema reči kojima bi se sve objasnilo i nju poznaje skoro od rođenja, pa je sada teško da se suoče sa nedelom koje je počinio - priča jedan meštanin.

Zgražavajući se zbog postupka I. A. drugi meštanin kaže da ne uspeva u svojoj glavi da sklopi sliku bolnog trenutka kada on u mraku napastvuje devojčicu dok se njeni roditelji za to vreme vesle i ne slute da je tako nešto moguće.

Drugi meštanin u selu kaže da niko nije pretpostavljao da će on nešto slično uraditi, bez obzira što je ponekad voleo malo više da popije.

"Šta mu se otkačilo u glavi?!"

- To je monstruozno ako je namamio dete da izađe napolje sa namerom. Gde mu je bila pamet, to dete je gledao kako raste, šta mu se otkačilo u glavi da je sada gleda drugim očima - pita se on.

Roditelji devojčice su burno reagovali kada je, posle nekoliko sati skrivanja, I. A. privođen u policijsku stanicu. Bili su besni i van sebe, pa su ih smirivali policajci da se ne bi fizički obračunali sa čovekom koji umalo na silu nije oduzeo nevinost njhovoj ćerki.

"Pustite me da ga zadavim!"

- Dok je devojčica u policijskoj stanici u prisustvu socijalnog radnika davala iskaz, roditelji su za to vreme razgovarali sa inspektorima. Kada su ga privodili majka je u trenutku skočila sa stolice i krenula prema njemu vičući policajcima koji su je zadržavali: "Pustite me da ga zadavim". Za njom je skočio i otac, pa ga je zadržavalo više policajaca - otkriva izvor Telegrafa.

Danas se povodom događaja koji je uznemirio javnost i izazvao osudu oglasio i predsednik Opštine Bogatić Milan Damnjanović.

- Čin silovanja i pedofilije predstavlјa najpodmukliji oblik seksualnog nasilјa i jedno od najtežih krivičnih dela i zaslužuje najoštriju društvenu osudu i najtežu propisanu kaznu. Kao roditelј, osećam duboku bol i tugu i izražavam žal zbog svega kroz šta je prošla naša maloletna sugrađanka iz Belotića. Nema ništa stresnije ni strašnije za žrtvu i njene roditelјe od ovako doživlјenog traumatičnog iskustva - poručio je predsednik Opštine.

On je obećao pomoć i podršku lokalne samouprave porodici devojčice.