SKANDAL TRESE NIŠ! Devojčice tukle dečaka u školi pred roditeljima? Oglasila se i direktorka: Možda se desilo noću!

U medijima se pojavila informacija da je grupa učenica od 10 godina pretukla jednog dečaka u školskom dvorištu Osnovne škole "Ratko Vukićević" u Nišu. Direktorka ustanove je za Telegraf.rs izjavila da nemaju informaciju da se to uopšte desilo.

Kako se pisalo, nasilje se odigralo u ponedeljak oko podneva, i to pred roditeljima koji uopšte nisu reagovali.

Medijima se obratila svedokinja događaja koja je kazala da osuđuje i reakciju roditelja koji nisu sprečili nasilje.

- Mi nemamo informacije da se nasilje dogodilo. Provereno je kod svih učitelja i razgovarano je sa decom i za to niko ne zna. Učitelji inače prate decu do izlaza gde ih sačekaju roditelji. Možda se to desilo noću - kazala je za Telegraf.rs direktorka Osnovne škole "Ratko Vukićević" u Nišu, Divna Stevanović.

Napomenula je da se nikad nije desilo da roditelji ne prijave nasilje.

- Volela bih da pronađem gospođu koja je prijavila takvu laž kako bi odgovarala za iznošenje neistine, a čak iako je tako bilo, ona je mirno posmatrala nasilje koje je opisala - istakla je sagovornica.