Mladić koji je bio u ISP u trenutku zlostavljanja devojčica otkrio je za medije da su deca godinama pričala o tome šta se tamo dešava. Ali, uzalud.

Mediji su objavili informacije o navodnom seksualnom zlostavljanju koje su pojedine polaznice Instituta "Petnica" godinama doživljavale, dok se ovim povodom oglasila i uprava Instituta.

Sada se za medije oglasio polaznik Petnice koji je na ovom institutu boravio 2011. i 2012. godine kada su se navodno zlostavljanja događala i ispričao sve što zna o ovom slučaju.

M.Ž. kaže da je čovek koji je optužen za zlostavljanje godinama uređivao "Petničke sveske", ali da je bilo poznato i da se bavi fotografijom.

- Ne znam da li ima svoju kuću, ali je još tada živeo u stacionaru u okviru Petnice. Još tada u srednjoj školi pričalo se da devojčice idu kod njega da se slikaju gole. On je navodno pravio umetničku fotografiju. To je sve predstavljeno kao da on njima čini uslugu, da su fotografije za njih, da je sve dobrovoljno - kaže M.Ž.

Nikada nisu čuli da se desilo silovanje, zlostavljanje ili nasilje, kaže on za naš portal.

- Jedna drugarica mi je rekla da je išla kod njega sa još jednom devojčicom, da su joj svi rekli da ne ide, jer je javna tajna šta radi. Ona tvrdi da se ništa loše nije desilo. Bez obzira na sve, sigurno je počinjeno krivično delo pošto su sve to bile maloletnice, a i sam sam tada imao 15 godina i nisam znao kako da regujem - kaže M.Ž.

On je čovek koji sada ima više od 60 godina i važio je za dobrog učitelja, ali su svi znali da se bavi fotografijama na nedozvoljen način.

- Ako su to deca znala, nemoguće da nisu znali svi okolo, svaki zaposleni, a njih nema mnogo. Nemam nikakvu sumnju da je on u pitanju, a zanimljivo je da njegovo ime ne možete da pronađete na sajtu Petnice. Mogu da kažem da meni kao polazniku proradi gnev od svega toga. To je priča o elitizmu, isto kao kod Mike Aleksića. Devojčicama glumicama pričaju da su lepe ili ružne, devojčicama u Petnici da su pametne ili glupe, pa ih hvataju na istu foru. Zaista strašno i mučno - kaže M.Ž.

Da podsetimo, pet žrtava odlučilo je da progovori o navodnom seksualnom nasilju doživljenom u Istraživačkoj stanici Petnica od 2003. do 2014. godine, a detalji su šokirali javnost.

One tvrde da ih je izvesni S. pod ucenom da njihovi radi neće biti objavljivani i psihološkim terorom autoriteta koji je imao, terao da se skidaju i poziraju dok ih on fotografiše. Često ih je vređao i verbalno maltretirao, a uz sve to ih je prisiljavao i da piju alkohol.

Jedna od polaznica bila je među, kako kaže, mnogobrojnim devojkama koje je fotografisao u svojoj "sobici".

- To je opšte poznato. On je prema devojkama stvarno bio okej i koliko ja znam, nikoga nije napastvovao. Ja sam se slikala toples kod njega, znači samo gornji deo sam skidala. On voli da popije vino i kada devojka dođe u tu njegovu sobicu, unutra je namešten fotoaparat. Služio je crno vino, sir, masline i onda priča sa devojkama i izaziva različite reakcije. Hteo je da na slikama uhvati svaku emociju - rekla je za medije polaznica Petnice koja je želela da ostane anonimna.

Fotografije čuva i dalje i kako kaže, zna samo za slučajeve fotografisanja, ali ne i napastvovanja.

- Konkretno, meni grudi nije video, s leđa sam se slikala, a znam još nekoliko polaznica koje su se fotografisale kod njega toples. Da li su se neke skroz skidale, ne bih znala, ali nije bio nepristojan, nije pipkao ili bilo šta slično. Nekolicinu fotografija sam bila dobila na mejl, imam ih i dan-danas i baš su mi drage fotografije - istakla je ona.

Dodala je kako je S. "baš voleo da ide po Petnici i fotografiše sve".