ŠOK! Serijski ubadač iz Niša je SVEŠTENIKOV sin! Kad je bio maloletan završio u popravnom domu, jer je izbo tinejdžera!

V. J. (20) iz niškog sela Vrtište, koji je juče uhapšen jer je nožem nasumično napadao prolaznike i povredio četvoricu, 2016. godine pokušao je da ubije tada 17-godišnjeg V. J. zbog čega je boravio u vaspitno-popravnom domu. On je mladića ubo nožem u stomak i nogu, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život, zbog kojih je izgubio je tri litra krvi, a izvađeni su mu slezina i bubreg, pa je na bolničkom lečenju proveo mesec i po dana.

V. J. se na teret stavlja nanošenje lakih telesnih povreda jer je 18, 23. i 24. juna oštrim predmetom napadao nepoznate mladiće.

Prvi incident dogodio se na Bulevaru Nemanjića kada je napadnut dvadesetdvogodišnji S. I. , zatim u ulici Branka Krsmanovića kada je oštrim predmetom uboden tridesetogodišnji V. Đ. Samo dan kasnije, u ulici Ljube Didića povređeni su 19-godišnji S. M. i njegov drug A. K. (24). Kako saznajemo, identifikaciji napadača pomogao je snimak sa nadzornih kamera u ulici Ljube Didića, a V. J. su prepoznali mladići koji su na tom mestu povređeni.

Meštani niškog sela Vrtište iznenađeni su hapšenjem svog komšije, tim pre što je njegov otac tamošnji sveštenik.

- Oni su se ovde doselili pre dve godine. Parohu svaka čast, on je divan, i kao čovek i kao sveštenik. Njegovog sina znam samo iz viđenja jer je u selo dolazio povremeno, viđao sam kako prolazi taksijem, ali koliko znam, više je boravio u Nišu. Čuo sam da je kao maloletnik izbo nekog dečaka, ali ovde nije pravio nikakve incidente. Šta ćete, to što mu je otac sveštenik, ne znači da on mora da bude dobro dete. Otac se nikada nije žalio na njega, i on ima muku veliku, verovatno mu je bilo neprijatno da to pominje – komentarisao je hapšenje V. J. jedan meštanin Vrtišta.

Otac uhapšenog mladića živi u kući u blizini tamošnje crkve. Ljubazno nas je dočekao sve dok nije čuo da se interesujemo za hapšenje njegovog sina. Odmah je prekinuo komunikaciju i ušao u crkvu.