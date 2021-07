VAŽI ZA NAJPAMETNIJEG SRPSKOG ROBIJAŠA! Atila OTKRIO STRAVIČNE MRAČNE TAJNE IZ ZATVORA: Glasali smo da li da ga ubijemo...

Đorđe Vasiljević Atila iza rešetaka je proveo 13 godina, a svojevremeno je proglašen najpametnijim srpskim osuđenikom sa koeficijentom inteligencije 141.

Govoreći o tome šta se dešava najtežim prestupnicima u zatvoru, Vasiljević je opisao jedan slučaj iz 2006. godine.

Siledžijama i pedofilima u istrazi može da se desi sve što možeš da zamisliš. Te 2006. smo imali čoveka koji je robijao sa nama a koji je bio osuđen zbog silovanja. On i još dvojica su silovali devojku koja je prvo bila živa, a onda su nastavili to da rade i kada se ugušila. Osam meseci su njega drugi zatvorenici mučili u ćeliji. Svako jutro ustajem i čujem njega kako vrišti. Jedno jutro mi je dosadilo", počeo je priču Vasiljević.

Kako kaže, tada je pozvao nekoliko njih, a ovog su stavili na improvizovanu optuženičku klupu.

"Rekao sam im da ovo sad već počinje da mi smeta i da mi ne pada na pamet da se zbog toga zatvaram u samicu. Jednostavno mi smetate. E sad, ili da ga ubijemo, ili da ga ostavimo na miru. Ja glasam da ga ubijemo, pa ćemo da ga izdelimo na po dve godine svako", rekao je Vasiljević.

Prema njegovim rečima samo je njegov kum glasao da ga ubiju dok su drugi glasali da ostane živ.

"E, rekoh im, onda od danas niko ne sme da ga dira. Nek pere, nek čisti sobe, nek pere wc. Neću da mi virišti ovde. Ja sedim pišem pismo ženi a ovaj se dere jer ga na primer spaljuju", kaže Vasiljević.

Napominje kako to nije uradio zbog njega već zbog toga što on nije mogao da sluša kako ovaj vrišti svaki dan. Vasiljević je ispričao kako je on lično pretukao jednog od onih koji su robijali zbog teškog krivičnog dela.

"Ja sam lično jednog nagazio i nije mi žao. Dobio sam posle batine i dva dana samice. Ali mi nije žao. Nagazio sam onog što je izbo devojčicu od 11 godina u Batajnici. On bio pijan, a ona mu pomogla da ustane. I ovaj izvadi nož i ubije je. Dok nas straža nije razdvojila, ubio sam boga u njemu", priča Vasiljević.