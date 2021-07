KRIMINALNA ORGANIZACIJA KOJA MISLI DA JE IZNAD DRŽAVE: Sve o klanu Amerika, sa kojim je povezivan pritvorenik pronađen mrtav u CENTRALNOM ZATVORU!

Jutros su u potpuno dva različita dela Centralnog zatvora pronađeni mrtvi pritvorenik i zatvorski čuvar

Z. S. (44), koji je jutros pronađen mrtav u svojoj ćiliji u Centralnom zatvoru, uhapšen je 2017. godine zbog dilovanja kokaina. Prema nezvaničnim informacijama, tada je pao diler koji je povezivan sa klanom Amerika.

Uhapšen je u novembru 2017. godine, zajedno sa još trojicom, u velikoj akciji policije i BIA. Za sada nema zvaničnih potvrda o njegovoj povezanosti sa ovim klanom.

Četvorica dilera kokaina tada su pali zbog navodne povezanosti sa ozloglašenim klanom Amerika, međunarodnom kriminalnom grupom koja je krajem prošlog veka važila za najjaču na ovim prostorima.

Kako je tada MUP naveo, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i pripadnici BIA, uz koordinaciju Tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su kriminalnu grupu koja je u dužem vremenskom periodu distribuirala kokain na teritoriji Beograda i Subotice.

- Oni su uhapšeni neposredno nakon primopredaje kokaina koji je bio namenjen daljoj uličnoj prodaji na teritoriji Subotice. Postoje osnovi sumnje da je navedena organizovana kriminalna grupa u dužem vremenskom periodu nabavljala, pakovala i distribuirala kokain na teritoriji grada Beograda i Subotice - saopšteno je tada.

- Pripadnik službe za obezbeđenje na svom radnom mestu u kancelariji pronađen je rano jutros bez znakova života. Lekari specijalne zatvorske bolnice su odmah reagovali, pokušali reanimaciju, EKG srca, sve do dolaska Hitne pomoći i oni su nastavili sa reanimacijom, ali oba pokušaja su bila bezuspešna - rečeno je za Telegraf.rs u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

- Na sasvim drugom delu Okružnog zatvora u sobi u kojoj su smeštena pritvorena lica, oko 7 časova, pritvoreno lice S.Z. pronađeno je bez znakova života u svom krevetu. Istog trenutka lekari su krenuli sa reanimacijom, EKG-om, pozvana je Hitna pomoć koja je brzo došla i nastavila sa pokušajima reaninacije, ali nažalost bilo je bezuspešno. Obavešteno je Tužilaštvo, a policija tek treba da obavi uviđaj i najverovatnije će biti rađena obdukcija - dodaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako nezvanično saznajemo, pretpostavlja se da je uzrok smrti u oba slučaja srčani udar.

Ko su bili osnivači klana Amerika

O osnivanju klana Amerika kolaju različite priče, a jedna od njih je da je ovaj klan formirao tadašnji resor državne bezbednosti, sa ciljem da eliminiše sve one koji su počeli da rade "na svoju ruku".

Vojislav Raičević, zvani Voja Amerikanac bio je glavni egzekutor klana "Amerika", čiji su članovi uglavnom bili Crnogorci obučavani u Americi. Za "Amerikance" se priča da su predstavljali Miloševićev eskadron smrti i da su imali spisak po kome su ubijali za službu. Može se reći da su oni bili "Zemunci pre Zemunaca", da su obavljali prljave poslove za državu.

Priča se da su počistili gotovo ceo Voždovački klan, kao i druge nepodobne žestoke momke, ali i novinare i političare. Navodno su "Amerikanci" sve vreme sarađivali sa srpskom i crnogorskom službom.

Jedan od istaknutih članova grupe je i Zoran Jakšić koji je u Paruu osuđen na 20 godina zatvora zbog kontinuiranog šverca kokaina, korupcije i vođstva nad nizom organizovanih lokalnih grupa.

MUP je o ovom klanu govorio kao o grupi koju čine braća Raičević, braća Roganović i drugi, a doušnik pod imenom "Srećko" otkriva detalje: da je klan činilo jezgro od 15 profesionalnih ubica koji zajedno sa još širim krugom pomagača od 30 ljudi, čini eskadron smrti koji izvršavaju naručena ubistva. Naveo je kao saradnike klana dva visoko pozicionirana policajca, jednog iz Srbije i drugog iz Crne Gore. Srećko je tražio da se nagodi, da mu policija garantuje sigurnost i da će sve ispričati, ali pošto nije dobio garancije, nestao je.

Navodno je veza između Crnogoraca iz Amerike i srpskog DB-a bio Boško Radonjić, šef irske mafije u Njujorku i dobar prijatelj poslednjeg velikog italijanskog kuma Džona Gotija. Priča se da kada je početkom devedesetih Radonjić došao u Srbiju jer mu se sudilo u Americi zbog uticaja na porotu koja je sudila Gotiju, obezbeđenje mu je odredio lično Jovica Stanišić.

Kada je klan nastao, navodno je na njegovom čelu bio Joca Amsterdam, koji odlazi iz Srbije zbog optužbe da je naručio ubistvo Gorana Marjanovića Bombaša. Tada na čelo klana dolazi Voja koji je u Americi radio za italijansku mafiju dok se nije zakačio sa nekima i morao ovde doći. Sredinom devedesetih Voja organizuje, ali i sam obavlja mnoge likvidacije.

Kažu da je bio izuzetno spretan, nije se libio da se maskira u prosjaka ili ženu da bi se primakao žrtvi. Priča se da kada je Ćenta ucenio glavu jednog čoveka na 80 000 maraka, Voja to odrađuje i odlazi kod Ćaldovića, ali ga ovaj tera rečima: "Ti nekog ubio? Ne zasmejavaj me, pogledaj se!" To će ga koštati glave.

Sledeći put su se sreli ali kroz nišan. Voja je navodno ubio Ćentu u centru Beograda zajedno sa novinarkom Majom Pavić, Cecinom kumom. Iako je Voja bio blizak sa Arkanovim kumom Milanom Đorđevićem Bombonom i mada Arkan nije voleo Ćentu, zbog toga što mu je Voja ubio kumu i pukovnika Garde, Šucu (prvog muža Legijine druge žene), Arkan je bio mnogo ljut.

Ćenta i Jusa nisu voleli Arkana, ali je između njih postojalo poštovanje jer su zajedno sa Ašaninom i pokojnim Ljubom i Giškom činili staru gardu žestokih momaka i nekada su svi zajedno radili u inostranstvu. Ubistvom Ćente i Maje, Voja je stekao moćne neprijatelje, Jusu i Arkana. Pored njih, Amerikanci su već bili u ratu sa Surčincima. Navodno je pao dogovor beogradskih bosova i vrha policije da Voja mora da ode.

Njegovi dojučerašnji prijatelji Rogo i Bojan Petrović sa kojima je držao "Stupicu" zajedno sa Ćentinim zetom Mišom Cvijetinovićem otimaju Voju, snimaju ga i muče kako bi priznao da je ubio Ćentu. Mišin motiv je bila osveta, dok su druga dvojica htela da preuzmu Vojine poslove. Navodno ga je Bojan držao, Rogo pucao 4 puta u rame dok nije priznao, a onda ga Miša Tajger overio metkom u glavu.

Bojan je navodno i pre sarađivao sa Amerikancima koji su odradili Gorana Vukovića kako bi Petrović preuzeo poslove svog nekadašnjeg druga. Vojino telo nije nađeno, ali se priča da je iskasapljen, a delovi tela su bačeni u Dunav ili negde zakopani. Nakon toga je ubijen Vojin zaštitnik Bombona i Luka Pejović.

Posle Vojine likvidacije počinje rat

Nakon Vojinog ubistva, na ulicama Beograda počinje rat! Vojini prijatelji kreću u opštu osvetu i eliminišu sve za koje su sumnjali da su umešani. Na navodnom spisku je bilo dvadesetak imena, od kojih su najzvučnija: Rogo, Petrović, Miša, Jusa, Badža, Šijan, Ašanin, Kundak, dva policijska pukovnika i mnogi drugi.

Kako kaže doušnik Srećko, Mileta Miljanić Majk je stao na čelo klana, a neposredni izvršioci ubistava koja su usledila kao osveta za Voju, bili su: Veselin Raičević Medo, Željko Maksimović Maka, Ivan Delić Ico i Nikola Maljković Maljavi. Majk je osuđen u Grčkoj na 40 godina zbog šverca 114 kilograma kokaina. Ico je navodno ubio ministra odbrane Pavla Bulatovića. Maka je 1995, godine ubio policajca koji je pokušao da ga legitimiše, a 2002. optužen da je njegova grupa koja je preuzela klan Amerikanaca, poznata pod nazivom "Makina grupa" organizovala ubistvo generala Boška Buhe, mada postoje indicije da su im to smestili Zemunci kako bi ih oterali iz Beograda.

Nakon rata u podzemlju krajem devedesetih, videlo se da je Stanišić ispustio uzde i da DB tog vremena više nije kontrolisala mafiju. Nakon priča da on i Arkan nameravaju da izdaju Miloševića, biće smenjen, a stara mafija izgubiti zaštitu države. Na njegovo mesto će doći Radomir Marković, prvi čovek do njega biće komandant najjače jedinice, Legija, a novi klan zadužen za prljave poslove: Zemunski. Tako je rođen novi eskadron smrti.

Ko je bio Majk Miljanić

Sa početkom dvehiljaditih, klan je mahom svoju poslovnu mrežu orijentisao na prekookeanski šverc kokaina, a kao vođe figurirali su pre svega Mileta - Majka Miljanić, koji je bio osuđen za šverc kokaina i robijao je u Grčkoj (premda danas živi slobodno u Njujorku).

Miljanića je kao prvog velikog švercera kokaina označio tajni svedok "Srećko", jedini insajder u "Americi", čija su saznanja policiji omogućila da formiraju predmete o pripadnicima grupe.

Milet - srpski Don Korleone kako ga je Srećko zvao - osim u Grčkoj robijao je i po drugim evropskim zatvorima, poput švajcarskog u koji je dospeo januara 2004. godine zbog prebacivanja 114 kilograma kokaina u Atinu.

Penzionerske dane provodi u Njujorku, a poslednji put u javnosti je viđen prošle godine u obilasku pravslavnog hrama Svetog Save, koji je izgoreo u požaru.

KRVAVA LISTA "AMERIKE": MAJMUN, BELI, ĆENTA, JUSA, BADŽA, KUNDAK

Upravo poslednju deceniju 20. veka, obeležile su likvidacije iza kojih stoji upravo klan "Amerika". Veruje se da je prvo viđenije ubistvo bilo još 1994. godine kada su likvidirali Gorana Vukovića - Majmuna, vođu "Voždovčana". Iako nije bilo dokaza za hapšenje glavnih ljudi grupe, sumnja se da su upravo oni organizovali ubistva Radeta Ćaldovića Ćente, Milana Roganovića Roge, Miše Cvetičanina, Bojana Petrovića, Jusufa Bulića, Zorana Šijana i drugih.

Osim suparnika sa "vrelog asfalta", veruje se da je ova kriminalna grupa eliminisala i neke predstavnike vlasti kao što su ministar odbrane Pavle Bulatović, Radovan Stojčić Badža, tadašnji prvi čovek MUP-a Srbije, Zoran Todorović Kundak, generalnog sekretara JUL-a, kao i policijske inspektore Dragana Radišića, Dragana Simića i Milorada Vlahovića.

Posle tih likvidacija, mnogi viđeniji članovi grupe "Amerika" utočište su našli u Crnoj Gori, a zatim i u španskom raju za begunce - Marbelji.