GODINAMA SE VEROVALO DA JE ZAKOPAN KOD AUTO-PUTA BG-ZG! Čaba Der otkrio: Ninoslav Konstantinović je ŽIV, hteo je da me ubije!

"Nasmejani ubica" otkrio je da je u iznajmljenom stanu u Mađarskoj pokušao da ga likvidira odbegli pripadnik zemunskog klana, za koga se godinama verovalo da je ubijen i zakopan u blizini auto-puta Beograd-Zagreb.

"Nasmejani ubica" Čaba Der, koji u zatvoru u Mađarskoj služi doživotnu kaznu zatvora zbog dva ubistva, u pismu koje je pokušao da preko advokata dostavi Višem sudu u Beogradu otkrio je, između ostalog, da je u Budimpešti, u iznajmljenom stanu u kom je živeo, pokušao da ga ubije poslednji odbegli pripadnik zemunskog klana Ninoslav Konstantinović, o čijoj se sudbini ništa ne zna već 18 godina!

U pismu Čaba Der navodi i da je njegovu likvidaciju organizovao jedan od vođa škaljarskog klana Alan Kožar, koji je pre godinu dana ubijen na Krfu.

Otimali se za pištolj

Podsetimo, Konstantinović je pobegao iz Srbije posle atentata na premijera Zorana Đinđića, a pojedini pripadnici te kriminalne grupe istražiteljima su ispričali da je on ubijen i zakopan još 2003. u blizini auto-puta Beograd-Zagreb.

Neke od lokacija navodno su prekopavane, ali njegovo telo nikad nije pronađeno. "Nasmejani ubica" je u svom pismu bacio novu sumnju da je zloglasni "zemunac" i dalje živ jer iako ne navodi kad se napad dogodio, poznato je da je on iz zatvora, u kom je služio kaznu za ubistvo Branislava Jelačića, izašao tek 2017. i da je samo dve godine bio na slobodi.

- U Budimpešti, u iznajmljenom stanu sam zahvaljujući sreći ostao živ. Napad sam prijavio mađarskoj policiji. Ali u prijavi sam prećutao da sam prepoznao direktnog izvršioca. Egzekutor koji je upao u moj stan na sebi je imao kačket i naočare, po donjem delu lica tačno sam prepoznao da je to bio Ninoslav Konstantinović Nine - naveo je Čaba u pismu. On tvrdi da je Konstantinović, koji je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva premijera i na poternici je od 2003, ispod duksa izvadio pištolj i ciljao u njega.

- Zgrabio sam ga za ruku i u toj borbi pištolj je opalio, ali me metak nije pogodio, završio je u zidu u predsoblju. Nakon pucnja, pištolj je zakazao i samo zahvaljujući tome sam ostao živ. Nakon tog atentata Alan Kožar se ponovo organizovao preko beogradskih kontakata da plan da me likvidira sprovede u delo, tada su uključili Nebojšu Markovića, njegova uloga je bila da novcem obezbedi plaćenog ubicu - napisao je Čaba Der, navodeći da je zbog toga 4. januara 2019. na Banovom brdu ubio Markovića.