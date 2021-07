NUDIO ULOGE DEVOJČICAMA U PREDSTAVAMA! U Staroj Pazovi uhapšen muškarac (41) zbog pornografskog sadržaja sa maloletnicama!

U Staroj Pazovi policija je uhapsila J. F. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela dve fleš-memorijske kartice, na kojima se nalazi više stotina fotografija i video-zapisa sa maloletničkom pornografijom.

- On je zvao devojčice iz svih krajeva Srbije na fiksni telefon i predstavljao se da je radnik škole. Istragom će se utvrditi kako je dolazio do njihovih brojeva telefona, kao i to da li je neke birao nasumično ili mu ih je neko tipovao. U jednom od tih poziva, devojčici je rekao da je on zaposlen u školi i da režira jednu predstavu u kojoj bi želeo njoj da dodeli ulogu. Detetu je to bilo sumnjivo i odmah je rekla majci koja je alarmirala policiju - kaže naš izvor iz istrage, dodajući da u nađenom materijalu nema slika devojčica koje je zvao i uznemiravao.

On se, kako saznaju mediji, u policiji pravdao da je te fotografije i snimke skidao sa dečjih porno sajtova, da nije od žrtava tražio da mu ih one šalju.

Inače, J.F. nije poznat policiji odranije, nema drugih krivičnih dela. Oni koji ga poznaju, kažu da je miran i povučen, mada ga opisuju kao pomalo čudnog, pa zato i nisu iznenađeni zbog ovog krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Osumnjičenom muškarcu određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu - Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal u Beogradu.