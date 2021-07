Nišlija se sukobio sa Beograđaniom ZBOG ŽENE, pa ga umalo ubio nožem! Presuda potvrđena - evo kakva ga kazna čeka

Viši sud u Nišu ponovo je osudio na deset godina i jedan mesec zatvora Nišliju Ivicu Mikića (34) zbog pokušaja ubistva Beograđanina Nenada Mitrovića (38).

Mikić je na istovetnu kaznu osuđen februara ove godine, ali je nakon njegove žalbe Apelacioni sud ukinuo prvostepenu odluku i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Podsetimo, 24. februara prošle godine krvava scena odigrala je kod Nišlijke A. P. u stanu i to pred njenom devetogodišnjom ćerkom. Beograđanin Mitrović se tog dana nalazio u stanu, a Nišlija je ušao unutra i pokucao na vrata spavaće sobe iz koje je ovaj prvi izašao i udario ga dva ili tri puta. Posle toga Nišlija je iz džepa torbice izvadio nož sa sečivom od pet centimetara. Žena oko koje su se sukobili stala je između njih dvojice. Nišlija je posekao Beograđanina ispod ramena, a onda mu je tako mašući zadao i ubod s leve strane grudi, na samo par centimetara od srca a potom mu i rekao: P**ko jedna beogradska, kupi prnje i pali za Beograd", a Beograđanin je Nišliji opsovao majku.

Prvostepenom sudu je naloženo da preispita da li je Mikić izvršio delo sa umišljajem, kako je smatrao Viši sud, s obzirom na to da se on branio da je postupao u stanju jake razdraženosti.

Međutim, Viši sud je u petak potvrdio prethodnu odluku, uzimajući u obzir da povrede koje su nanete oštećenom u predelu grudnog koša, navode na postojanje namere da ga liši života.

- Optuženi Ivica Mikić kriv je što je 24. februara 2020. godine oko 15 sati u stanu u ulici Radnih Brigada u Nišu sposoban da shvati značaj svojih dela i upravlja svojim postupcima, umišljajno pokušao da liši života oštećenog Nenada Mitrovića iz Beograda. Delo je izvršio na taj način što je nakon svađe Nenada udario četiri puta u predelu lica, a zatim izvadio nož oštrice duge pet centrimetara i naneo mu tri posekotine na levoj nadlaktici i jednom ga udario u predelu grudi, a kada je pao na pod šutirao ga je i vikao: "P... jedna beogradska". Zatim je pobegao, a Mitrović je uspeo da ode do Kliničkog centra gde mu je pružena zdravstvena pomoć. Mikić je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, pa mu ovaj sud izriče kaznu zatvora u trajanju od deset godina i jedan mesec - kazao je predesedavajući sudskog veća Višeg suda u Nišu Mirko Drašković.

Mikić je prvi Nišlija u čijem slučaju je primenjeno pravilo "tri udarca" uvedeno novim Krivičnim zakonom od 1. decembra 2019.

- Ko se po drugi put ogreši o Krivični zakonik ne može da se nada da će mu kazna biti ublažena ispod zakonskog minimuma, a onaj ko to učini i treći put, mora biti osuđen na više od polovine kazne koja je propisana za konkretno krivično delo. S obzirom na to da je za pokušaj ubistva propisana kazna od pet do petnaest godina, to je u vašem slučaju preko deset godina jer ste višestuki povratnik - obrazložio je visoku kaznu Drašković prilikom izricanja prvostepene presude.

Motiv obračuna koji se pukom srećom nije završio kobno po Mitrovića je bilo suparništvo s obzirom na to da se Nišlijka Aleksandra P. L. (43) viđala sa obojicom. Mikić se branio da je delo učinio u afektu, da je bio u stanju jake razdraženosti jer ga je rival omalovažavao i tražio da mu se izrekne blaža kazna. On je višestruki povratnik osuđivan zbog droge, nasilja u porodici, razbojništava i teških krađa i nedozvoljenog posedovanja oružja.

I na ovu presudu Mikić ima pravo žalbe Apelacionom sudu.