'KAD MI JE STAVIO RUKU U HELANKE PRESTRAVILA SAM SE' Pokušao da siluje teško pokretnu devojku, HOROR u Knjaževcu

S. M, pokušao da je siluje teško pokretnu i slabovidu M. N (26) iz Knjaževca kad je došao u njenu kuću da joj donese hranu, nakon smrti njene majke.

M. N. nakon smrti majke živi sama, od kako joj je majka preminula pre osam meseci od koronavirusa, što je S. M. znao i pokušavao da iskoristi za svoje potrebe.

- S. M. ranije je nekoliko puta dolazio dok je majka bila živa. Međutim, pojavio se 4. maja, trećeg dana Vaskrsa. Doneo je kesu sa smrznutim pecivom, dva piva i tri kuvana jaja. Seo je za sto i nakon nekog vremena ponudio mi da popijem pivo. Odbila sam, ali je insistirao. Ubeđivala sam ga da ne konzumiram alkohol, te je prestao s navaljivanjem - izjavila je M.M.

Kako dalje tvrdi, S. M. je ubrzo počeo da joj priča kako ona ne može da živi sama, kako joj je potreban muškarac.

- Istovremeno je počeo da me dodiruje po rukama. Bilo mi je neprijatno, sklanjala sam ruku, a kako je on nastavio, ustala sam i rekla mu da moram do kuhinje po vodu. Mislila sam da ću uspeti da izađem iz kuće, ali on je ustao za mnom. Uneo mi se u lice, silom mi strgnuo masku i počeo da me pipa po licu, pokušavajući da me poljubi. Uporno sam se sklanjala, govorila mu da to ne radi, da prestane, da ne želim! Rekla sam mu i da mi je muka i da mi se vrti u glavi - priča još uvek pod stresom devojka:

Moje reči kao da nisu dopirale do njega. Ubeđivao me je kako moramo da imamo odnos i zavlačio mi ruku pod džemper i dodirivao mi grudi. Od stresa i straha noge su mi klecale, te me je povukao za ruku i sela sam na fotelju, a on je kleknuo ispred mene.

Potom je, kako kaže, tražio od nje da skine čarape da joj vidi stopala.

- Mazio mi je noge. Onda je seo na fotelju i povukao me kod sebe u krilo. Dodirivao me po butinama i grudima, ljubio mi vrat i uvo. Gadio mi se, može otac da mi bude - priča nesrećna devojka, dok se priseća jezivih detalja.

Kako je objasnila, u jednom trenutku ju je povukao na krevet.

- Pokušavao je da mi skine džemper uz reči da mi ne treba i da je toplo. Ne znam koliko puta sam mu rekla da prestane i da ne želim ništa da imam s njim. Prestravila sam se kada mi je zavukao ruku u helanke, sklonio donji veš i pipao me po polnom organu - kaže M. M. i dodaje da tada kao da je dobila neku snagu, te da ni sama ne zna kako je uspela da se odbrani i izađe u dvorište.

- Kada sam izašla, on je pobegao. Sve sam prijavila Centru za socijalni rad, jer nisam znala kome da se prvo obratim, a oni su obavestili policiju i Hitnu pomoć - rekla je M. M.

M. M. kaže da je rođena s deformitetom stopala, kao i da je do sada imala pet operacija, prvu kao beba, a čeka je još intervencija. Živi od socijalne pomoći.

Pokušaj silovanja prijavljen je policiji, a Zoran Stambolić, pravni zastupnik oštećene M. M, kaže da je osumnjičeni saslušan u Osnovnom tužilaštvu u Knjaževcu, dok je saslušanje oštećene zakazano za 13. jul. Osumnjičeni S. M. brani se sa slobode.