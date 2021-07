BORILA SE KAO LAVICA! Nasilnik u Vladičinom Hanu PRESREO DEVOJČICU (12) I UGURAO JE U KOLA

Muškarac M. K. (25) iz okoline Vladičinog Hana uhapšen je zbog sumnje da je tokom vikenda presreo devojčicu (12), pokušao da je ugura u svoj automobil i seksualno je zlostavlja!

Prema pisanju medija, jezivi napad policiji je prijavila majka devojčice.

Majka prijavila

- Devojčica je tog dana otišla biciklom do prodavnice. Išla je sama, jer je već velika i u mestu u kom živi nema toliko saobraćaja. Međutim, u jednom trenutku ispred nje iskočio je osumnjičeni, koji je iz istog mesta, i bacio je s bicikla. Dete je počelo da vrišti i da se opire - kaže meštanin i nastavlja:

Sagovornik dodaje da je devojčica pukom srećom uspela da se spase od pomahnitalog komšije.

- Udarala ga je, borila se kao lavica i uspela je da se otrgne iz njegovih ruku. Izašla je iz auta, a M. K. je počeo da se samozadovoljava pred njom - priča vidno potresen komšija i dodaje:

Policija je ubrzo uhapsila M. K., kome je nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu određen pritvor do 30 dana. Na teret mu se stavlja krivično delo nedozvoljene polne radnje nad maloletnim detetom.

Muzička porodica

- Svi u selu su u šoku i niko se nije nadao da će uhapšeni napasti bilo koga, jer znamo da je porodičan čovek, koji ima decu. Porodica devojčice, koja je doživela užas i traumu, ima još mališana. Oni baš vode računa o njima, čuvaju ih kao malo vode na dlanu. Devojčica je zaista kulturno i vaspitano dete! Hvala dragom bogu pa je uspela da se spase. Ne možemo da verujemo da joj je opasnost pretila maltene od komšije - kaže naš sagovornik i dodaje da devojčica potiče iz cenjene muzičke porodice.

- Član njene porodice svira u jednom bendu i nastupa širom Srbije, ali i po dijaspori. I drugi članovi ove porodice imaju talenat za muziku i njome se bave - pričaju meštani.

Jedni ga hvale, drugi tvrde da je lopov i bestidnik

Hapšenje M. K. izazvalo je nevericu kod jednog dela njegovih komšija. Kako kažu, ne mogu da veruju da je on u stanju da bilo koga napadne, a kamoli dete. - Znamo da i on ima svoju porodicu. Zaista nam je teško da poverujemo da se ovo desilo, ali ako je to zaista uradio, treba da odgovara! - kaže komšija. Međutim, drugi komšija tvrdi da M. K. "nije baš tako sladak". - Uvek je bio čudan i često je krao. Čak su ga i komšije jurile kako bi vratile svoje ukradene stvari i novac, koje im je prethodno bestidno ukrao. Mislim i da je robijao zbog nekog razbojništva, tako da ne čudi da je pokušao da napadne maloletnu devojčicu koja mu sigurno ništa nije uradila - kaže ljutito meštanin.