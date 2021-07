VOĐA ŠKALJARACA POSLAO UZNEMIRUJUĆU PORUKU: Vukotić napada policiju, tvrdi da ga je 'čekao naoružani kavčanin'

Pripadnik kavačkog klana bio je ispred OB Kotor i čekao svoju priliku da napadne Jovana Vukotića.

Dok Srbija i Crna Gora vode istrage protiv osumnjičenih članova kavačkog klana, Jovan Vukotić, navodni vođa suparničke, škaljarske grupe, pokušava da se "obračuna" sa policijom za koju tvrdi da ga je dovela u stanicu gde ga je vrebao ubica.

Ipak, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, kako su potvrdili za medije, odbacilo je krivičnu prijavu koju je podneo.

- Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, nakon sprovedenog izviđaja, utvrdilo je da u konkretnom slučaju nema dokaza iz kojih bi proizilazila osnovana sumnja da je od strane policijskih službenika Uprave policije OB Kotor izvršeno bilo koje krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, zbog čega je predmet arhiviran - kazali su u odgovoru medijima.

Događaj na koji se odnosi krivična prijava odigrao se 22. oktobra prošle godine, ispred policijske stanice u Kotoru. Njega je najpre zaustavila saobraćajna policija i, kako je njegov advokat Damir Lekić objasnio ranije, nakon kraćeg razgovora saobraćajci su mu saopštili da mora da krene sa njima u OB Kotor radi prikupljanja određenih informacija. U policijsku stanicu je ušao samo Vukotić, dok je njegova pratnja morala da sačeka ispred.

Vukotićeva pratnja, dok je on unutra sedeo u čekaonici, uočila je muškarca koji kod sebe ima kriptovani telefon i upitala ga zbog čega stoji tu. To je bio Petar Mujović kod kog je kasnije pronađen i pištolj sa mecima, pored kriptovanog telefona i za kog je utvrđeno da je pripadnik nikšićkog ogranka kavačkog klana.

Sa jedne strane, Vukotićev advokat je tvrdio da je Mujovića savladalo i praktično privelo Vukotićevo obezbeđenje, te da je izuzetno zabrinjavajuće što nijedan od policajaca nije primetio naoružanog čoveka ispred stanice, dok policija nešto kasnije saopštava da je Mujović uhapšen u blizini službenog parking prostora Odjeljenja bezbednosti Kotor, nakon što su inspektori uočili da osmatra objekat i parking prostor.

Mujović je kasnije osuđen na pet meseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, uprkos tome što su izvori crnogorskih medija više puta saopštavali da je sprečeno Vukotićevo ubistvo, za koje je navodno izdvojeno pola miliona evra, da je u kripto-telefonu pronađen materijal koji potvrđuje te sumnja, te da je Mujović i sam policajcima priznao da je trebalo da ubije Vukotića, a kasnije pred tužiocem zaćutao.

Pokušao da zastraši policajce

Policija je u dopisu tužilaštvu, između ostalog, konstatovala da Kotoraninu nije bila ugrožena bezbednost, već da je prijavom pokušao da diskredituje i zaplaši policijske službenike, prenose crnogorski mediji.

- Nesporno je da su kritičnog dana policijski službenici OB Kotor, vršeći službenu radnju redovne kontrole saobraćaja, ispred tunela Vrmac zaustavili i vozilo "audi A8", u kojem se nalazio Vukotić sa još četiri bezbednosno interesantna lica, kako bi izvršili pregled vozila i lica, što im Vukotić nije omogućio, jer nije hteo da izađe iz vozila, a kad mu je usmenim putem saopšteno da zbog te činjenice pođe u prostorije OB Kotor na informativni razgovor, on je to odbio tražeći da mu se dostavi i uruči poziv, što je svakako iziskivalo određeno vreme, a što ukazuje da Vukotić nije voljom policijskih službenika bio ispred tunela Vrmac i izložen opasnosti, kako se to navodi u prijavi - deo je obrazloženja odluke u koju su mediji imali uvid.

Navodi se da je policajka koja se nalazila na parkingu, uočila nepoznato lice "koje prolazi pored rampe i službenog parkinga i osmatra objekat OB Kotor" s telefonom u ruci…

- Pa je ona obavestila kolegu koji se nalazio u neposrednoj blizini da se uputi za tim licem, što je on i učinio i sustigao ga na kraju lokalnog puta, u blizini prilazne staze zgradi OB Kotor, gde prilaze još dva policijska službenika i utvrđuju da se radi o licu Mujović Petar iz Nikšića…

Podsećanja radi, Jovan Vukotić je, uprkos brojnim navodima u medijima i operativnim saznanjima bezbednosnih službi Srbije i Crne Gore da je prvi čovek škaljarskog klana, praktično slobodan čovek u Crnoj Gori. Sa druge strane, srpska policija vodi istragu protiv njegovog neprijatelja, Radoja Zvicera koji se nalazi u bekstvu i sumnjiči se da je organizovao i naručio više likvidacija, kao i da je "šefovao" Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim pajtosima.

O Zviceru je više puta govorio i predsednik Aleksandar Vučić, govoreći u kontekstu navodnih dokaza koje je policija prikupila u istrazi protiv Belivuka, a otišao je i korak dalje rekavši da su Belivukovi ljudi mleli ljude u mašini za meso i da su ćevape slali Zviceru koji ih je potom jeo. Njegov advokat je demantovao te navode.