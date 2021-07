EVO ŠTA PIŠE U PRIJAVI PROTIV BRATA MILOŠA TEODOSIĆA: I. R. tvrdi da joj je ušao u spavaću sobu usred noći

Protiv Jovana Teodosića (36), inače rođenog brata poznatog košarkaša Miloša Teodosića, Višem javnom tužilaštvu u Valjevu podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio pokušaj krivičnog dela silovanje.

Kako prenosi Tanjug, krivičnu prijavu protiv njega podnela je I. R. (43), koja tvrdi da ju je Jovan Teodosić napastvovao 4. decembra 2019. godine u njenoj spavaćoj sobi, tokom probnog rada. Oštećena I. R. danas je krivičnu prijavu podnela u prisustvu svojih punomoćnika, advokata Dragoslava Ljubičanovića i Jovane Turković.

U krivičnoj prijavi, pored ostalog se navodi da je Jovan Teodosić oko 2 sata posle ponoći 4. decembra 2019. godine u sobi u kojoj je oštećena u to vreme, tokom probnog rada živela, pokušao da je obljubi upotebom sile i pretnje. Nakon tog pokušaja, on je oštećenoj rekao da će to činiti svake noći, a ona je, usled preživljenog događaja pretrpela psihičku i fizičku traumu. Zbog toga, kako se navodi u prijavi nije smela odmah da istupi i podnese krivičnu prijavu protiv osumnjičenog, koji se prema njoj i prema drugim zaposlenima ponaša kao "siledžija".

U tužilaštvu za Tanjug kažu da će oštećenoj biti dodeljen status posebno osetljivog svedoka, kao i da će tužilaštvo naložiti sve radnje predviđene zakonom, radi prikupljanja informacija i obasveštenja radi utvrđivanja ima li elemenata krivičnog dela.