RASKRINKAN PEDOFIL IZ ODŽAKA! Mesecima slao devojčici (14) jezive poruke, kuća mu puna dečjeg donjeg veša i slika, a zbog ovoga je kopao po kontejneru!

Mate F. (61) iz Odžaka priznao da je polno uznemiravao sugrađanku (14), a njen broj telefona našao u svesci koju je devojčica bacila u kontejner.

Mate F. (61) iz Odžaka osuđen je na osam meseci zatvora zbog polnog uznemiravanja devojčice (14), kojoj je u periodu od avgusta 2020. do 15. maja ove godine slao jezive poruke u kojima ju je pozivao na intimne odnose!

Poruke od "Mikija"

Mate F., koji je invalid, priznao je krivicu i sklopio sporazum s Osnovnim tužilaštvom u Somboru, na osnovu kog je i osuđen 9. jula. Majka devojčice koja je pretrpela veliku traumu za Kurir kaže da su razočarani presudom, ali i besni, jer i dalje žive u strahu od pedofila.

- U avgustu prošle godine ćerka je počela da dobija poruke sa nepoznatih brojeva. U početku joj je neko pisao da je lepotica, pitao je šta radi i neke bezazlene stvari. Poruke su bile potpisane sa Miki. Ćerka je mislila da je to neki dečak iz škole, simpatija, i nije nam ništa pričala. Međutim, u novembru dopisivanje dobija ozbiljnost, počinju da joj stižu odvratne poruke od "Mikija" i dete nam je sve ispričalo - počinje priču za Kurir majka žrtve.

Ona objašnjava da je odmah sve prijavila policiji i da su, u dogovoru sa inspektorima, ona i suprug nastavili da se dopisuju s "Mikijem", predstavljajući se kao devojčica.

- Dan nakon prijave stigla je poruka: "Znam da si me prijavila, ali ne ljutim se, jer te i dalje volim." Počeli smo da sumnjamo da je to neko iz našeg okruženja. Problem stvara to što svakog puta poruka stiže s drugog broja, ali inspektori su uspeli da lociraju deo grada iz kog se one šalju - kaže sagovornica.

- Poruke koje su stizale postajale su sve ogavnije. "Lepotice, znaš kako mi je tvrd, jesi li nevina? Je l’ se igraš noću sama? Moja ćerka to radi s cuclom, istrlja je malo čiči, pa zaspi", samo su neke od eksplicitnih poruka, dok ni druge nisu bile manje užasne: "Lepotice, ne pravi se luda, hoću da te milujem i j***m. Ja sam muško, a ti žensko i zato ćuti i slušaj šta imam da ti kažem. Ako me ne budeš slušala, napraviću ti bebu" - navodi uznemirena majka sadržaj nekih od uznemirujućih poruka, koje je sada osuđeni Mate F. slao misleći da ih čita njena maloletna ćerka.

Klopka za manijaka

Posle nekog vremena, roditelji devojčice i policajci namamili su Matu F. u klopku.

- Tražio je da se sastanemo, insistirao je da to bude ispred njegove kuće. Naravno, on sve vreme misli da će doći devojčica. Glumila sam ćerku, sakrila sam se u žbun, u mrak, i promenila glas. Pedofil me je dozivao, ali sam ja rekla da se plašim i on je izašao iz dvorišta. Tada su ga policajci ščepali - priča majka i dodaje da je kuća u kojoj živi Mate F. poput jazbine, bez struje i vode.

- Ne želim ni da zamislim šta bi se dogodilo i da li bi moje dete izašlo živo da je ušlo u tu kuću strave! Sramota je da dobije ovako malu kaznu! Šta će se dogoditi kada je odsluži, da li će opet napasti moje ili neko drugo dete? U ćeliji je s drugim pedofilima, šta ako i njima da broj deteta, ispriča im ko je, gde živi? Ne mogu ni da razmišljam, znam samo da živimo u konstantnom strahu - očajna je majka devojčice.

Vodio i evidenciju! Kuća puna dečjeg donjeg veša i slika! Policija je prilikom pretresa kuće Mate F. pronašla mnogo fotografija golih žena, ženski i dečji donji veš, ali i sveske. - U sveskama je zapisivao kada je kome poslao poruku, koji je sadržaj i sa kog broja telefona! Kod njega je nađeno čak osam mobilnih telefona i 13 SIM kartica. Katastrofa, čovek je vodio evidenciju i vidi se da je poremećen um - kaže majka žrtve i dodaje: - Pa, mi smo se bukvalno duže dopisivali s njim nego što će on provesti u zatvoru. Taj čovek je dobio i povlastice. Neće platiti sudske troškove, a olakšica je takođe i činjenica da je invalid, jer nema jednu nogu.