ZA KAPETANOM TRAGA NEKOLIKO EVROPSKIH POLICIJA: Ko je misteriozni Kraljevčanin umešan u ubistvo DESETORICE ŠKALJARACA?

Nestanak više muškaraca povezanih sa škaljarskim kriminalnim klanom u bezbednosnim krugovima povezuje se s Kraljevčaninom (51) koji je godinama stanovao u Baru.

Kako pišu crnogorski mediji, izvor iz bezbednosnih krugova kaže da bi policije Srbije, Crne Gore, ali i Grčke, Španije i Turske, trebalo da pokušaju da utvrde ulogu Kraljevčanina u navodno najmanje deset ubistava članova škaljarskog kriminalnog klana.

- Njegovo ime nije pomenuto ni nakon akcija hapšenja vrhuške kavačkog kriminalnog klana i njihovih saradnika u Beogradu, koje sumnjiče za više monstruoznih ubistava - potvrđeno je iz bezbednosnih krugova.

Kako pišu, u pitanju je pedesetjednogodišnjak koji je godinama navodno bio deo ekipe sada pokojnog Baranina Alana Kožara, ubijenog 23. jula prošle godine u Grčkoj. Krajem 2019. navodno je promenio dres i “zaigrao” za kavčane...

- Crnogorska policija od februara ne odgovara medijima u vezi sa tim da li je porodica bilo kog od nestalih crnogorskih državljana, povezanih sa škaljarcima, prijavila da su za nestanak njihovih članova familije odgovorni Kraljevčanin zvani Kapetan, General ili Fidel i dvojica kosovskih državljana, ali ni da li su te informacije proveravane i ako jesu šta je utvrđeno - pišu Vijesti i prenose da tamošnja policija nije odgovorila na pitanjna o “Kapetanovoj” eventualnoj ulozi u nestanku bezbednosno interesantnih osoba J.J., R.M., S.L., D.H. i Nikole Stanišića, bliskih škaljarskom kriminalnom klanu, kao i frizera iz Bara A.S. koji nije imao kriminalni dosije.

Navode, kako su iz Uprave policije ranije odgovorili da im je zvanično prijavljen nestanak Stanišića i da ih je porodica Cetinjanina R.M. krajem februara obavestila da su izgubili kontakt sa njim. Mimo toga, prijavljen im je jedino nestanak frizera iz Bara - A.S. koji je bio u rodbinskim odnosima sa škaljarcem D.H.

Od šest osoba, za pet se navodno i dalje traga. Specijalno državno tužilašvo i policija uspeli su da pronađu samo dokaze da je Stanišić otet i ubijen, ali njegovo beživotno telo nisu pronašli. Krajem aprila policija je za smrt tog Podgoričanina osumnjičila kriminalnu grupu koju su navodno formirali Kotorani Slobodan Kašćelan (58) i Radoje Zvicer (39), Nikšićanin Radoje Živković (35) zvani Žuti i Podgoričanin Milan Vujotić (39).

Tada su u akciji Sektora za borbu protiv kriminala i Specijalnog državnog tužilaštva uhapšeni Kašćelan, njegov telohranitelj Vladimir Vučković (46) iz Herceg Novog, Kotorani Miloš Radonjić (35), Krsto Maroš (43) i Zoran Kažić (46), kao i Podgoričanin Darko Prelević (31) nastanjen u Pljevljima. Nakon odluke sudije za istragu Višeg suda da po isteku tužilačkog zadržavanja ne odredi pritvor šestorici uhapšenih, odvođenje u Istražni zatvor izbegli su i Radonjić, Maroš i Prelević, a Kašćelan, Vučković i Kažić ponovo su uhapšeni i sprovedeni u Spuž. U toj akciji hapšenje su izbegli Zvicer, Živković, Vujotić, Srđa Jurišević (39) koji je takođe Kašćelanov telohranitelj, Kotorani Dragan (40) i Milan Knežević (39) i Podgoričanin Aleksandar Dragićević (35). Krivičnom prijavom obuhvaćen je i Nikšićanin Zdravko Perunović (45), koji je od ranije u spuškom zatvoru.

Stanišić, blizak škaljarskom kriminalnom klanu, nestao je poslednjeg dana jula 2020. godine, nakon što se navodno sa Cetinja motociklom uputio ka Kotoru. Ni nakon rasvetljavanja tog ubistva, za koje su osumnjičili vrh kavačkog kriminalnog klana, policija nije odgovorila na pitanja o Kraljevčaninu.

“Vijesti” prenose i da je izvor iz bezbednosnih krugova kazao je da bi policije Srbije, Crne Gore, ali i Grčke, Španije i Turske, trebalo da pokušaju da utvrde eventualnu ulogu Kraljevčanina u najmanje deset ubistava članova škaljarskog kriminalnog klana. Navodno, pre nego je nestao Cetinjanin R. M. kome se u Istanbulu izgubio svaki trag, svojoj porodici i prijateljima rekao je da će se naći sa njim. Prema saznanjima “Vijesti”, Kraljevčanin je istog dana kada je Cetinjanin nestao komunicirao i sa J. J. kom se svaki trag izgubio nakon što je sleteo u Barselonu.

Prema nepotvrđenim saznanjima “Vijesti”, D.H. i njegov zet A.S. nestali su sredinom oktobra, na području između Podgorice i Danilovgrada. Policija ni porodicama nije htela da otkriva detalje iz istrage, ali su im rekli da su tu dvojicu Barana tražili i na Žabljaku. Porodica je ranije ispričala za “Vijesti” da je A.S. tog dana rekao da ide do Podgorice da odveze šuru D.H. i da će se odmah vratiti nazad. Od tada mu se izgubio svaki trag, a njegova majka više puta je tražila od policije da joj odgovore što su učinili da nađu A.S. koji je tog dana izašao iz frizerskog salona u kome je i radio.

Prema saznanjima “Vijesti”, sa Kotoraninom J.J. porodica nema komunikaciju od 8. novembra, kada je preko Slovenije stigao na aerodrom Marko Polo u Veneciji, i odleteo u Barselonu. Isti izvor tvrdi da mu se u tom gradu izgubio svaki trag.

Navodno i Srbija je proveravala informacije o tom škaljarcu, odnosno, da li iza njegovog nestanka stoji kriminalna grupa Veljka Belivuka čiji su članovi uhapšeni početkom godine u Beogradu. Izvor “Vijesti” iz srpske policije tvrdi da su tamošnje službe proveravale i informaciju da li je ista kriminalna grupa odgovorna za otmicu i najvjerovatnije likvidaciju Cetinjanina R.M. u Istanbulu.

Iako Kraljevčanina nema među uhapšenima ni u Srbiji niti Crnoj Gori, njegovo ime i jedan od nadimaka - Kapetan, obznanjeni su sredinom sedmice u audio snimku razgovora koji navodno vode pripadnici Belivukovog klana. Snimak su objavili mediji u Srbiji, uz objašnjenje da je razgovor navodno vođen u oktobru prošle godine, kada je pripremana otmica i surova likvidacija Lazara Vukićevića i Aleksandra Šarca. Tokom dogovaranja gde da dovedu žrtve, kojima je navodno rečeno da će “da muče vepra” - Belivuka, članovi te kriminalne grupe konstatuju da se Šarac prepao i da ne veruje ni “Kapetanu, koji mu je šef”.

”On M***** koji mu je šef kaže da napiše samo nešto što oni znaju”, čuje se na snimku.

Svi ubijeni bili su povezani sa škaljarskim kriminalnim klanom, a neki od njih su, prema saznanjima “Vijesti”, porodicama, prije nego su nestali, kazali da idu na sastanak sa Kraljevčaninom za kojeg su navodno vjerovali da je i dalje sa njima.

Prema istim informacijama, nakon dvostrukog ubistva u Atini, kada je škaljarski kriminalni klan gotovo obezglavljen likvidacijom jednog od vođa Igora Dedovića i njegovog saradnika Stevana Stamatovića, Kraljevčanin je među škaljarcima optužio Podgoričanina S.L. za izdaju.