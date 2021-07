UMESTO BANDŽIJEM, SKOČILA U SMRT! Devojka (25) poginula, jer se nije razumela sa instruktorom!

Vijadukt Amaga u blizini sela Fredonia popularno je mesto za ljubitelje ekstremnih sportova - desetine bandži skakača bacaju se s mosta u jednom danu. Takođe 18. jula, oko 100 ljudi je želelo da doživi ovu avanturu i čekalo je ispred ponora svoj red.

OMG poor girl "Yecenia Morales, 25, was waiting for her chance to leap from a viaduct. She misheard the instructor who had told her boyfriend to jump and stepped off the platform before her bungee cord was attached and plummeted 150 feet."!!!! RIP https://t.co/K7IBQWkWkE