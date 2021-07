ŠKALJARCI UBIJANI DOK SU BILI 'NA MERAMA' Niko nije ni slutio da je meta, a sve ih povezuje JEDAN KRIMINALAC!

Najmanje četiri osobe koje su označene kao bliske škaljarskom klanu likvidirane su 2018. godine dok su bile pod nadzorom policije.

Iako su praćeni, članovi klana su ubijeni, a snimaka likvidacija nema.

Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV Pink otkrio je da je najmanje četvoro ljudi koji su povezivani za škaljarskim klanom, ubijeno dok su bili "na merama" policije.

Predsednik je naveo da je policija u tome vreme formirala radnu grupu koja je pratila pripadnike oba klana, ali da je primećeno da su članovi škaljarskog klana ubijani iako su bili pod nadzorom.

"Srbija je napravila posebnu radnu grupu 'Mangusta', koja je služila za praćenje lica iz oba klana, od kojih je više lica iz samo jednog klana, ubijeno. Policija prati čoveka i ne vidi da je neko prišao i ubio ga, nisu sniminili, nisu slikali. Kako je to moguće da se desi, da se desilo jednom i hajde, moguće je, ali da se desi dva ili više puta, to ne mogu da poverujem. To su stvari koje ne želim da krijem, niko nema pravo nekoga da ubija. To više nikad neće da se događa, sve ispitujemo, ne krijemo ništa", rekao je Vučić.

Predsednik nije otkrio imena osoba koje su ubijene, a koje su bile bliske škaljarskom klanu dok su bile "na merama".

Međutim, prema nezvaničnim izvorima iz istrage, sumnja se da se radi o: advokatu Dragoslavu Miši Ognjanoviću, kao i Vladimiru Popoviću Popu, Dragoslavu Miloradoviću i Siniši Miliću. Sva četvorica su ubijena 2018. godine.

"Sve ubijene povezuje to da su bili bliski Filipu Koraću, do koga su navodno, Belivuk i njegova grupa po svaku cenu želeli da dođu. Najdrastičniji primer je slika Gorana Veličkovića, koji je mučen i ubijen u Ritopeku, a na kojoj se vidi da su mu nožem na leđima urezali 'Korać pi*ka'", navodi izvor Kurira.

Izvor tvrdi, da Korać navodno važi za desnu ruku Luke Bojovića, koji je blizak škaljarskom klanu, a Belivuk i Miljković, prema operativnim saznanjima, su šefovi beogradske filijale kavačkog klana.

Dragoslav Miloradović (44)

Miloradović je ubijen u beogradskom naselju Karaburma 29. maja 2018. godine. Bio je kum i prijatelj Luke Bojovića. U njega su dva napadača ispalila 15 hitaca iz "škorpiona". Prema pisanju medija, Miloradović je tada bio pod nadzorom policije.

Siniša Milić (44)

Milić je 2018. ubijen u eksploziji bombe podmetnute pod njegov automobil na Autokomandi u Beogradu. On je u to vreme bio vozač i telohranitelj Filipu Koraću, ali takođe i pod nadzorom policije.

Dragoslav Ognjanović (57)

Ognjanović je napadnut 28. jula 2018. godine na Novom Beogradu, kada je u njega ispaljeno sedam hitaca. Bio je advokat i prijatelj Luke Bojovića, ali je i zastupao njegovog saradnika Filipa Koraća. Navodno, u to vreme, policija je prisluškivala njegove razgovore, ali i fizički pratila.

Vladimir Popović Pop (43)

Popović je ubijen je 1. decembra 2018. godine, u kafiću u centru Beograda. Ubica je maskiran ušao u lokal i ispalio u njega nekoliko hitaca iz "heklera". Popović je važio za osobu blisku škaljarskom klanu. Nezvanično, i Popović je bio pod nadzorom policije u vreme likvidacije.