SRAMNI GRAFITI NA ZGRADI U KOJOJ JE BELIVUK BIO PRIJAVLJEN! Otkriveno njihovo značenje - sve izrežirano (FOTO)

Postavlja se pitanje ko veliča vođe kriminalnog klana?

Bliži se dan kada će protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihove bande mesara i koljača biti podignuta optužnica. I dok u Specijalnom tužilaštvu finiširaju rad na predmetu od više stotina strana na kojima će se naći samo neka od brojnih nedela ovih monstruma, oni koji se i dalje nalaze na slobodi a deo su ove kriminalne organizacije čine sve kako bi pokušali da utiču na rad onih koji će uskoro biti na prvoj liniji fronta borbe protiv ovih monstruma kojima, kako se pokazalo, nije strano da ubijaju, kolju i melju ljude.

U centru Beograda nedavno su osvanuli grafiti podrške vođi ozloglašene grupe huligana "Principa" i osvedočenom saradniku i čoveku od poverenja šefa "kavačkog klana" Radoja Zvicera.

ŠTA ZNAČE GRAFITI "Velja naš brat", "Izdržite, Principi", "Kopači, izdržite!", "Sloboda", "Ništa nisi skrivio", samo su neki od grafita koji "krase" zidove oko zgrade u kojoj je zloglasni Belivuk bio prijavljen. Dokaz da je reč o "svežim" porukama je i to što je i dalje moguće videti one starije grafite, koji su prekrečeni.

A ko to veliča vođe kriminalnog klana? I zbog čega to rade?

- Interesantno je da je protekle nedelje naglo progovorio Belivuk, koji se do sada branio ćutanjem. To negde govori da je očito dobio signal od svojih nalogodavaca da laže. Želi u "aferu" da uvuče ljude iz vrha vlasti, sa kojima on nije imao nikakvih dodira. Svi ti postupci predstavljaju pritisak na samo tužilaštvo, kojem je ostalo još nekih nedelju dana do podizanja optužnice. Tako se i šalju preteće poruke tužiocu za organizovani kriminal. To je sve deo režirane priče, gde se živi da se ovoj kriminalnoj grupi faktički već nepobitni dokazi skinu sa tereta. Do tako nečega ne može doći - kaže za Objektiv prof. dr Miroslav Bjegović sa Fakulteta za bezbednost u Novom Sadu.