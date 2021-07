POLICIJA ISKORENJUJE KORUPCIJU I ORGNAIZOVANI KRIMINAL: Priveden jedan osumnjčeni, potraga sa ostalima i dalje traje!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su P. M. (1976) odgovorno lice preduzeća „Vrh Trade NS“ zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara u obavljenju privredne delatnosti u saizvršilaštvu.

Sumnja se da su on i još jedna osoba za kojom se traga, u periodu od septembra 2018. do februara 2020. godine, dovodili u zabludu zakonske zastupnike i zaposlene u 16 privrednih društava, prikazujući lažne činjenice da je privredno društvo „Vrh Trade NS“ solventno, navodeći tako dobavljače da im izdaju robu. Ovu robu su zatim preuzimali uz davanje blanko menica bez pokrića, overavajući otpremnice pečatom privrednog društva „Vrh Trade NS“ i svojim potpisima, da bi je potom prodavali za gotov novac bez evidentiranja prodaje u poslovnim knjigama. Na ovaj način su, kako se sumnja, pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 30.524.000 dinara, a na štetu dobavljača. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: M.Mijatović