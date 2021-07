'NEĆU DA ROBIJAM ZBOG MARKA PSIHOPATE' Belivuk pred podizanje optužnice nervozan i zabrinut, PLAŠI SE SAMO JEDNOG!

Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja i Marko Miljković "Zver", pred podizanje optužnice koje se očekuje u petak, strahuju da se još neko iz njihove kriminalne grupe "ne prelomi" i ne otkrije još detalja o jezivim ubistvima i poslovima ovog klana.

Kako mediji saznaju, iza rešetaka je zavladala nervoza, a zabrinuti Belivuk kao najveću pretnju sada vidi članove grupe koji nisu direktno mučili i ubijali žrtve, ali jesu saučesnici jer su nakon zločina nosili tela ili ih mleli u kući strave u Ritopeku. Nevolja strahuje da će upravo oni progovoriti kako bi pokušali da sebi izdejstvuju manje zatvorske kazne.

"Strahuje od članova grupe koji nisu ubijali"

Izvor "Blica" iz istrage navodi da je poslednjih nekoliko dana Belivuk loše.

- Pokazuje nervozu i zabrinutost. Strahuju od članova koji nisu direktno učestvovali u ubistvima, boje se da će "progovoriti" - kaže "Blicov" sagovornik.

U ovom trenutku praktično svaka nova informacija o zločinima i kriminalnim poslovima ovog klana je "cementiranje" presude, ali i otkrivanje širih poslova sa narkoticima u kojima su Belivuk i Miljković bili samo jedan deo velike mreže.

"Neću da robijam zbog psihopate"

"Blicov" izvor kaže da u celom vrhu beogradskog dela grupe vlada prava pometnja. S druge strane deo pripadnika klana koji nisu ubijali suparnike, počinju da govore da "neće zbog 'Marka psihopate' (Miljković) da leže više nego što bi mogli dobiju".

Kako navodi, nekoliko pripadnika klana smatra da bi svedočenjem o zločinima u kojima nisu učestvovali mogli da smanje svoje kazne.

- "Nisam ubio, nosio sam telo... Umesto 40 godina, mogu da dobijem 10". Tako su počeli da razmišljaju - otkriva izvor "Blica".

Belivuk je, kako navodi naš izvor, bio ubeđen da njegov slučaj neće krenuti ovim tokom.

- On je slepo verovao advokatima koji su ga uveravali da nema slučaja, da nema ničeg. Belivuk je bio apsolutno ubeđen da je bezbedan. To je sada srušena iluzija i on je u panici. U najboljem slučaju izlazi iz zatvora u kasnim sedamdesetim - kaže naš izvor.

Uzdao se u "nema tela, nema dela"

Šest meseci otkako su uhapšeni Belivuk i Miljković situacija je mnogo drugačija. Isprva su i Velja Nevolja i "Zver" bili sigurni da protiv njih neće biti dokaza ni za jedno ubistvo. Verovali su u svoj model ubistava - nema tela, znači nema ni dela. U prvo vreme po hapšenju, oni su u zatvoru bili poprilično opušteni. Verovali su i da će ubrzo izaći i da nijedan čvrst dokaz koji ih može odvesti na robiju neće biti pronađen. Iz zatvora su upućivali poruke članovima grupe, kako se sumnja, preko advokata. U jednom trenutku Miljković je nabavio i telefon, koji mu je potom pronađen u ćeliji. A onda je, za vođe ove monstrozne grupe koja je osumnjičena za pet svirepih ubistava, situacija počela da se komplikuje.

Prvi znak da se njihov, kako su verovali, "odličan scenario" raspada bilo je pronalaženje snajpera i DNK tragova jedne od žrtvi klana u šteku na stadionu Partizana u Humskoj ulici. I posle toga pokušavali su da se, kako tvrde dobro upućeni izvori, "drže". Međutim, kada su saznali da je tajna prostorija u njihovoj kući strave u Ritopeku otkrivena, Belivuku je pozlilo.

Vođe svirepog kriminalnog klana su verovale da istražni organi ovu, posebno izgrađenu i ozidanu sobu, neće pronaći. Međutim, jedan od pripadnika klana postao je svedok-saradnik i otkrilo je kako se do tajne sobe, ili "mesare" i "klanice", kako su je zvali pripadnici klana, dolazi.

U njoj su pronađeni brojni DNK tragovi, mašina za mlevenje mesa, arsenal oružja i drugi dokazi koji otkrivaju šta se u ovoj sobi užasa zapravo dešavalo.

Optužnica za dva dana

Podsetimo, tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić saopštio je da će optužnica protiv klana Velje Nevolje i Marka Miljkovića biti podignuta u petak, 30. jula.

Nenadić je naveo da se istraga vodi proptiv 31 okrivljenog i da je nakon 5. februara proširena u još šest navrata, protiv istih ili novih lica. Njeni pripadnici se terete za zločinačko udruživanje, pet teških ubistva, trgovnu drogom, trgovinu oružjem i jednu otmicu i jedno silovanje.

U medijima su tokom istrage prikazane brojne fotografije na kojima se vide mučenja žrtava, kao i sakaćenja tela i tela brutalno ubijenih muškaraca u kući strave u Ritopeku. Na jednoj od fotografija vidi se i Belivuk kako čuči iznad tela jednog od mučenih muškaraca, koji se, prema navodima tužilaštva, vodi kao ubijen. Sve objavljene fotografije skinute su sa kriptovanih telefona pripadnika klana, do koji je policija došla u saradnji sa FBI, i one su otkrile mnogo o načinima organizacije likvidacija ovog svirepog beogradskog klana.

Nekima od žrtava, pripadnici klana su na leđima su urezivali noževima pogrdne nazive i nazive polnih organa.

Do sada je istraga protiv klana vođenja zbog sumnje da su ubili Milana Ljepoju, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića Piksija, Lazara Vukićevića i Aleksandra Gligorijevića Pukija.

Autor: