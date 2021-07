'UZIMALA JE STOTINE HILJADA EVRA DA BI UNAKAZILA LJUDE' Žrtva nadrilekarke Olgice iz Beograda otvorila dušu: Ja ću biti OBELEŽENA ZA CEO ŽIVOT!

Olgici Markanović, nadrilekarska sa Senjaka ostaje iza rešetaka još 30 dana, a Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je protiv nje podiglo optužnicu po kojoj joj prete tri godine zatvora

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je juče optužnicu protiv Olgice Markanović, nadrilekarke sa Senjaka, koja je prema svedočenju devojaka, unakazila veliki broj žena u Srbiji zbog čega joj prete tri godine zatvora!

Takođe, Prvi osnovni sud u Beogradu produžio joj je juče pritvor za još 30 dan zbog opasnosti od bekstva ili ponavljanja krivičnog dela. Ona je inače u zatvoru od 1. juna, kada je uhapšena.

Žrtve su zadovoljne epilogom slučaja, ali su svesne da vreme koje će Olgica provesti iza rešetaka neće izlečiti njihove ožiljke na licu.

- Dobro je da je sud reagovao, ali džaba nama sve! Ona i da odrobija tri godine, ja sam unakažena za ceo život! Da ne pričam o tome da je ojadila i našu zemlju, nije plaćala porez uzimavši stotine hiljada evra na unakažavanju ljudi - ispričala je za Kurir jedna od devojaka, koja je u pomenuti salon otišla kako bi smanjila nos i podigla obrve, a izašla sa spaljenim licem.

Inače, osim protiv Olgice, optužnica je podignuta i protiv J.T., i to zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi u saizvršilaštvu. Olgici i njenoj saučesnici stavlja se na teret da su krivično delo izvršile u periodu od 1. maja 2020. godine do 1. marta 2021. godine u neregistrovanom medicinsko-estetskom centru Beogradu tako što su neovlašćenom i nepravilnom upotrebnom sredstva ''plazma pen'' prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih u vidu dubokih opekotina drugog B i trećeg stepena, uz istovremeno nedopuštenu primenu injekcione lokalne anestezije „lidokain - hlorida" koja je predstavljala rizik po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije usled nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, kao i same primene uređaja „plazma-pen" zbog korišćenja struje.

U dokaznom postupku tužilaštvo je ispitalo dvanaest oštećenih i jednog svedoka i odredilo medicinsko veštačenje telesnih povreda oštećenih od strane sudskog veštaka za oblast plastične i rekonstruktivne hirurgije. Tužilaštvo je predložilo da Prvi osnovni sud u Beogradu Olgici izrekne kaznu zatvora u trajanju od tri godine, a da J.T. izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.