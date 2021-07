TUŽILAŠTVO TRAŽI DOŽIVOTNU KAZNU ZA VELJU NEVOLJU I MARKA MILJKOVIĆA: Na više od 300 strana opisano kako su MAMILI, MUČILI I SVIREPO UBIJALI ŽRTVE

Protiv Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja, Marka Miljkovića poznatijeg pod nadimkom Mare Mesar i još 29 pripadnika najsvirepijeg kriminalnog klana u Srbiji, koji je delovao pod velom partizanove navijačke grupe "Principi", Tužilaštvo za organizovani kriminal u petak je, šest meseci od hapšenja grupe, podiglo optužnicu. Tužilaštvo je za Velju Nevolju i Miljkovića predložilo kaznu doživotne robije!

Optužnicom, koja ima čak 322 strane, obuhvaćen je 31 okrivljeni, a među njima su i, kako se saznaje, svedoci-okrivljeni.

Optužnica protiv klana Velje Nevolje koji je, za sada, optužen za zločinačko udruživanje, pet teških ubistava, trgovinu drogom, nelegalno držanje i rasturanje oružja, otmicu i silovanje, predata je Posebnom odelenju Višeg suda u Beogradu na potvrđivanje.

Ovaj klan optužen je da je mučio, a potom u tajnoj sobi u kući u Ritopeku ubio Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Milana Ljepoju, Lazara Vukićevića i Zdravka Radojevića.

Oni su optuženi da su nakon brutalnih ubistava, tela svojih žrtava sekli na komade, a potom ih mleli u mašini za mlevenje mesa, nakon čega su ostatke bacali u Dunav.

Kuća u Ritopeku u kojoj su mučene i ubijane žrtveIstraga protiv ove kriminalne grupe pokrenuta je 5. februara i nakon toga proširena je još šest puta, protiv istih lica za nova krivična dela ili novih lica.

KAKO SU UBIJANE ŽRTVE

Jedinstveni modus operandi Belivukova kriminalna grupa imala je za svaku žrtvu. Na sastanak su ih mamili preko prijatelja. Oni su im prenosili infomaciju o lokaciji na koju treba da dođu, to su obično bili parkinzi na kojima su ih čekali ljudi iz Belivukove ekipe i odakle je počinjala njihova poslednja vožnja do "klanice" u Ritopeku. Uslovi su bili isti - "do dogovorenog mesta dođi taksijem, nikome ne govori gde i sa kim ideš, nemoj da poneseš telefon".

Milan Ljepoja

Nekadašnji Pink Panter Milan Ljepoja namamljen je početkom novembra prošle godine da dođe iz Niša do Beograda svojim vozilom na javno parkiralište u blizini saobraćajnog preduzeća "Lasta". Tu ga je u "pasatu" aranđelovačkih registarskih oznaka čekao Dejan Tešić.

Kako su pokazali snimci sigurnosnih kamera odatle je odvezen u kuću u Ritopeku, na jednom od objavljenih snimaka vidi se njegov ulazak u kuću iz koje nikad nije izašao. Nakon što je njega dovezao Tešić, snimci su pokazali Belivukov i Miljkovićev dolazak.

Prema onome što su preneli beogradski mediji, uhapšeni pripadnik klana Bojan Hrvatin ispričao je između ostalog u Tužilaštvu, u zamenu za manju kaznu za sebe, da je njemu prvo uzet telefon sa aplikacijom Skaj i ispitivan je o kontaktima. Nakon toga odveden je u prostoriju za mučenje, sproveli su ga Hrvatin, Miljković i Miloš Budimir. Tu je satima brutalno mučen, a onda mu je Velivuk "prekratio muke" prerezavši mu nožem vrat. On je ubijen, navodno, jer je planirao likvidaciju Marka Andrića, jednog od pripadnika ozloglašenog klana.

Zdravko Radojević

Kobnog jutra, 10. novembra 2020. godine Zdravko Radojević je krenuo na, kako je mislio, sastanak sa pripadnicima klana. Iz kuće je izašao 8.30, supruzi je rekao da se vraća do 10 sati. Belivuk i Miljković su iskoristili njegovo poznanstvo sa Nemanjom Lakićevićem, preko kog je dogovoren sastanak i koji ga je "pasatom" odvezao do "Laste", a tamo ga je u "renou" čekala nepoznata osoba.

Prema onome što su mediji preneli da je uhapšeni Hrvatin rekao, pre smrti su ga u kući naterali da na pištolju ostavi otiske prstiju, a plan je bio da oni nakon što ga ubiju pucaju iz istog oružja na kuću Marka Budimira, da bi se sumnjalo da je razlog njegovog nestanka taj što se sklonio nakon pucnjave.

Njega su u sobu za mučenje odveli Hrvatin, Belivuk i Miloš Budimir, Miljković je u jednom trenutku takođe došao. Nakon besumučnog iživljavanja i mučenja Belivuk mu je, kako se sumnja, sekirom odsekao glavu. Kao i druge žrtve raskomadan je, samleven, a njegovi ostaci bačeni su u Dunav.

Inače, Radojević je bio dobar prijatelj Marka Miljkovića, sa kojim se posvađao oko novca i poslova sa drogom. Navodno, on im nije smetao dok je radio "na malo", ali kada je počeo da se "širi" i zalazi na njihovu teritoriju, poslali su mu upozorenje na koje se on oglušio. Nakon toga odlučili su da ga uklone.

Goran Veličković Goksi

Navijač Goran Veličković je dolazak u Ritopek dogovorio preko bliskog prijatelja Vuka Vučinića. Tog 3. avgusta 2020. došao je taksijem na parking u blizini jedne privatne klinike gde ga je u "smartu" čekao Vučinić. Odatle ga je, automobilom koji je zaplenjen u noći hapšenja grupe, kada su krenuli da ga zapale i unište dokaze iz njega, odvezao do odredišta smrti.

Nakon dolaska u kuću, satima je mučen. Od njega u zahtevali da mu daju šifru za Skaj, što je on odbijao. U poslednjim trenucima života, nakon neshvatljivog iživljavanja, rekao je šifru, a nakon toga ga je Miljković ubio odsekavši mu glavu.

Njegovo telo sa krlju ispisanim "Korać pi*ka" na leđima fotografisali su postavivši mu odsečenu glavu između nogu, a onda su te fotografije, kako se sumnja, poslali ili nameravali da pošalju, između ostalog, i Filipu Koraću, desnoj ruci Luke Bojovića.

Lazar Vukićević

Navijač Crvene zvezde Lazar Vukićević bačen je mamac uz pomoć M. R, pripadnika škaljarskog klana, kojeg su Belivukovi ljudi prethodno oteli. Njemu je, preko Mileta Kapetana, kako su zvali M. R, poručeno da dođe 16. oktobra prošle godine do Ustaničke ulice odakle će ga "pikapom" odvesti na lokaciju na kojoj ga čeka Vepar, odnosno Velja Nevolja, koji je otet i kog će mučiti.

Po dolasku u kuću nad njim je počelo stravično iživljavanje, po dokazima pronađenim na fotografijama koje su pripadnici klana zabeležili, brutalnije od svih. Na kraju je ubijen i samleven, a njegovi ostaci bačeni su u Dunav, kako bi se uklonili ragovi.

Pored poslova sa drogom, Belivuk je sa njim imao i lični sukob i to je zbog kojeg je stavljan na najteže muke. Navodno mu je dok je bio živ odsečen jezik, jer je Belivuka nazivao konobarem i pričao po gradu da mu "Konobar neće naređivati šta da radi".

Aleksandar Gligorijević Puki

Aleksandar Gligorijević je bio Belivukov prijatelj i saradnik koji je vodio deo njegovih navijača u Srbiji. Međutim, iz dokumenata tužilaštva proizilazi da je likvidiran jer je prešao na stranu suparničke ekipe koja je planirala Belivukovu i Miljkovićevu likvidaciju.

Aleksandar Gligorijević Puki, prema tvrdnjama tužilaštva, ubijen je 16. juna prošle godine po istom scenariju kao i Lazar Vukićević. Kako se navodi, Belivuk i Miljković su došli do saznanja da Gligorijević suparničkoj navijačkoj grupi odaje informacije kuda se oni kreću i da planiraju da ih usmrte iz "snajpera".

"Belivuk i Miljković su tog dana na prevaru namamili Gligorijevića da oko 12 sati dođe na sastanak sa Marko Budimirom u Beton halu. Posle izvesnog vremena Budimir je odvezao Gligorijevića do kuće u Ritopeku u kojoj su već bili Belivuk, Draganić, Nikola Spasojević, Nebojša Janković, Srđan lalić, Miloš Budimir i više nepoznatih osoba. Gligorijević je ubrzo obijen iz bezobzirne osvete. Osumnjičenu su izvršenje krivičnog dela pokušali da prikriju tako što su Gligorijevićevu odeću isekli i stavili u kesu, a zatim upakovali u svoja vozila i odvezli u nepoznatom pravcu. Prostoriju u kojoj je zločin izvršen posuli su različitim hemijskim sredstvima kako bi uništili tragove", navode iz tužilaštva.

Likvidirani Gligorijević, kako su mediji ranije navodili, bio je predsednik FT "Tekstilac" iz Odžaka. Po objavama na društvenim mrežama moglo je da se zaključi da je blizak Belivuku s obzirom na to da je često objavljivao zajedničke fotografije.

Prema policijskim informacijama bio je zadužen za navijače Partizana sa severa Srbije. Na društvenim mrežama naglašavao je da je pripadnik navijačke grupe "Principi" koju je predvodio Velja Nevolja. Inače je 2004. godine bio osuđen na 15 godina zatvora kao pripadnik novosadske kriminalne grupe "Firma".

Šta ima tužilaštvo?

Dokazi

Da je Tužilaštvo za organizovani kriminal sigurno u dokaze koje poseduje jasno je već mesecima. Do sada je otkriveno na desetine stravičnih fotografija i snimaka mučenja i kasapljenja ubijenih muškaraca, kao i fotografije njihovih raskomadanih tela koje su pripadnici klana razmenjivali preko kriptovanih telefona sa aplikacijom "Skaj". Pronađene su i fotografije na kojima se vidi kako Belivuk, s osmehom na licu, čuči iznad tela vezanog muškaraca koji je potom ubijen.

Velja Nevolja i njegov saradnik ubica

Ono što ovi svirepi kriminalci nisu znali je to da su naše službe sarađivale sa FBI koji je godinama radio na tome da kriminalcima podmetne lažnu aprikaciju za tajnu komunikaciju koju su preuzeli i pripadnici Belivukovog klana, zbog čega su službe došle do ovih jezivih dokaza. Iz telefona optuženih, ali i drugih svedoka, tokom istrage izvučeni su i brojni drugi dokazi poput glasovnih poruka u kojima se jasno čuje kako se pripadnici klana dogovaraju da žrtve namame u "klanicu u Ritopeku", kojim rutama će ići, ko će ih pratiti i kako će ih ubiti.

Na nekoliko fotografija su prikazani Belivuk i Miljković kako poziraju sa oružjem. Tu su bile i fotografije kokaina koje je policija zaplenila od klana Velje Nevolje.

Na obezglavljenim telima pojedinih žrtava ispisane su poruke za pripadnike suparničkog klana, dok su odsečene glave slikane između nogu ili u drugim pozama.

Ove fotografije samo su vrh ledenog jezivog brega dokaza koji su prikupljeni tokom istrage.

DNK tragovi

Kako je “Blic” ranije pisao, u vikendici u Ritopeku koju je koristio Nevoljin klan do sada su izdvojena tri DNK traga - Lazara Vukićevića, Milana Ljepoje i Zdravka Radojevića. Njihovi DNK tragovi pronađeni su na stvarima, zidovima, ali i u industrijskoj mašini za mlevenje mesa, koja je naknadno otkrivena u tajnoj sobi u kući strave u Ritopeku, a koja je korišćena za uništavanje tela žrtava.

Mašina za mlevenje mesa u kojoj su pronađeni DNK tragovi žrtava

U tajnoj sobi pronađen je i ogroman arsenal Belivukove “vojske” koji jasno ukazuje na to da je grupa planirala izvršenje još zločina i najverovatnije napad na nekoga ko se vozi u blindiranim kolima i ima veliko obezbeđenje. Isto tako, još na početku istrage pronađen je i snajper.

Snimci sa sigurnosnih kamera

Jedan od bitnijih dokaza, koji se navode u optužnici, su i snimci sa kamere iz Ritopeka na kom se vidi kako u Belivukovu kuću strave svojim automobilom stiže Nišlija i nekadašnji vođa Pink Pantera Milan Ljepoja, a za njim u dvorište ulazi Belivuk i još nekoliko saradnika. Ne postoji snimak na kom se vidi kako je Ljepoja ikada izašao iz te kuće. Međutim kamere su snimile kako nekoliko dana kasnije pripadnici klana u kesama iznose nešto iz kuće. Sumnja se da su nakon što su ga danima svirepo mučili, Belivukovi ljudi Ljepojino telo isekli na komade, izneli ga iz kuće u crnim kesama za smeće i bacili ih u Dunav.

Telefonski razgovori

Jaki dokazi u ovom slučaju su i snimci telefonskih razgovora Belivuka i njegovih članova grupe u kojima se čuje kako dogovaraju likvidaciju upravo Milana Ljepoje jer se osilio i “planira da im otme Niš”.

- Moram da ti prenesem, da budeš upoznat. Ona s*sa Mance iz Ništa, jel ga viđaš? On je glavni kao Pink Panter, jel ga znaš?.. Došao je na genijalnu ideju da će on da bude glavni u Nišu i okuplja neke momke pi***tine. I jedan od tih pi**i mi je preneo da se raspituje za tebe, da vi držite dole Niš, ali da ste sve najgore i da će da vas reši i onda on preuzima grad - čuje se u snimku.

Svedoci-saradniciTokom istrage protiv ove grupe saslušane su brojne osobe koje su na neki način povezane Belivukom i njegovim saradnicima. Nakon hapšenja čak je nekoliko pripadnika Belivukove kriminalne grupe ponudilo tužilaštvu svoju saradnju u zamenu za manju zatvorsku kaznu. Svedoci su, kako se navodi u optužnici, takođe optuženi, ali su otkrili sve o stravičnim zločinima Belivukovog klana. Oni su do detalja ispričali kako su mamili žrtve, gde su odvođene, ko ih je čekao, ko sproveo u kuću u Ritopeku, pa i ko ih je sačekao, a potom i svirepo ubio u tajnoj sobi, koju su pripadnici ove grupe zvali "klanica".

