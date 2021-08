UDARNO! Velji Nevolji i njegovoj ekipi OPET PRODUŽEN PRITVOR! Tužilaštvo objavilo spisak razloga!

Protiv navedenog rešenja okrivljeni i njihovi branioci imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu.

Odlučujući o predlogu za produženje pritvora koje je Tužilaštvo za organizovani kriminal istaklo prilikom podizanja optužnice prema okrivljenima Veljku Belivuku i drugima, dežurno krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal je 30.07.2021. godine po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 216 stav 3 ZKP ispitalo da li i dalje stoje razlozi za pritvor prema okrivljenima, pa je prema V.B, M.M, M.B, M.B, S.L, N.J, N.Đ, D.T, V.D, N.S, A.V, N.L, M.T, F.I, Ž.K, V.G, S.S, B.K, N.S, V.G, M.A, A.Š, M.S, M.L.S, A.D, A.Š. i A.S. doneo rešenje kojim je prema okrivljenima produžio pritvor do 30 (trideset) dana i to prema:

Okrivljenima V.B, M.M, M.B, M.B, S.L, N.J, N.Đ, D.T, V.D, N.S, A.V, N.L, M.T, F.I, Ž.K, V.G. i M.A, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i jer je za krivična dela koja im se stavljaju na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, u skladu sa odredbama člana 211 stav 1, tačka 1, 2, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku; prema okrivljenima V.G, S.S, B.K i N.S, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo u skladu sa odredbama člana 211 stav 1, tačka 1, 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku:

- Okrivljenima M.S, M.L. S, A.D i A.S zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i jer je za krivična dela koja im se stavljaju na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupkashodno odredbama člana 211 stav 1 tačka 1, 3 i 4 ZKP-a, a prema okrivljenima A. Š i A.Š zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo shodno odredbama člana 211 stav 1 tačka 1 i 3 ZKP-a, dok prema okrivljenima iz optužnice B.H, V.Đ i V.D tužilaštvo za organizovani kriminal nije stavilo predlog za određivanje pritvora - navodi se u saopštenju.

Protiv navedenog rešenja okrivljeni i njihovi branioci imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu, Posebnom odeljenju, u roku od 3 dana od dana prijema pismenog otpravaka istog.

Optužnicom je okrivljenima V.B, M.M, M.B, M.B, S.L, N.J, N.Đ, D.T, V.D, N.S, A.V, N.L, M.T, F.I, Ž.K, V.G, S.S, B.K, N.S, V.G, M.A, A.Š, M.S, M.L.S, A.D, A.Š, A.S, B.H, V.Đ i V.D stavljeno na teret da su izvršili više krivičnih dela teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, krivično delo otmica, silovanje.