TINEJDŽER UHAPŠEN ZBOG SUMNJE ZA RAZVOJNIŠTVO: Nožem pretio starici (77), tražio joj novac i primoravao je na BLUDNIČENJE!

Pripadnici MUP-a u Bujanovcu uhapsili su N. R. (2002) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i razbojništvo u pokušaju.

Sumnja se da je on jutros u Bujanovcu, preko terase, ušao u stan u kome je bila sedamdesetsedmogodišnja žena, uzeo nož sa stola i uz pretnju fizički je napao, tražeći novac, kao i da se potom neprimereno ponašao prema njoj. Policija je kod osumnjičenog pronašla manju količinu marihuane, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Po nalogu zamenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: M. Mijatović