OPTUŽNICA PROTIV IVANA KONTIĆA JOŠ NIJE PRAVOSNAŽNA? Evo šta je izjavila njegova BRUTALNO prebijena žrtva! (FOTO+VIDEO)

Istraga je završena 5. maja i Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv okrivljenog Ivana Kontića zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju, okrivljenog L. O., zbog krivičnog dela učestvovanje u tuči i okrivljenog V. L., zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

O. L. i L. V. su mesec dana bili u pritvoru, a sredinom oktobra prošle godine su pušteni da se brane sa slobode.

Protiv Kontića se vodila istraga zbog sumnje da je 24. avgusta prošle godine pretukao Miljana M. Video-snimak onoga što se te večeri dogodilo u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu, osvanuo je na društvenim mrežama dve nedelje kasnije i uznemirio javnost. Nakon brutalnog prebijanja, Miljan M. je sa povredama završio u bolnici, a osumnjičeni Kontić je pobegao u Crnu Goru.

Rešenjem vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu, Ivanu Kontiću iz Nikšića je ponovo produžen pritvor, i po tom rešenju može da traje do 2. septembra. On ostaje iza rešetaka, iz istih razloga po kojima mu je pritvor i određen.

Podsetimo, po međunarodnoj poternici koja je za njim bila raspisana, Kontić je uhapšen 11. oktobra u Podgorici, u iznajmljenom stanu. On je u decembru 2020. godine izručen našim pravosudnim organima, a na saslušanju pred sudijom za prethodni postupak je tvrdio da nije pobegao iz Srbije, već da je u Crnu Goru otišao pre bilo kakvog pokretanja postupka protiv njega.

