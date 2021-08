'NEMOJ VIŠE DA ME UDARAŠ, UBIĆEŠ ME!' Ašovom smrskao glavu sinu (13) svoje ljubavnice, telo sakrio, pa otišao kod nje da pije kafu! Sve se desilo u blizini MANASTIRA!

Jeziv zločin koji Srbija i dalje pamti desio se u maju 2008. godine kada je Milinko Kušić (61) iz Ivanjice ubio u selu Trešnjevica kod Arilja u blizini manastira Klisura dečaka M. B. (13) da bi se osvetio njegovoj majci, koja je godinu dana pre toga raskinula ljubavnu vezu sa ubicom.

Svirepi ubica tada je udarao ašovom dečaka po glavi sve dok nije izdahnuo, a zatim telo sakrio u šumu i sa meštanima i policijom krenuo u potragu za dečakom.

DEČAKA NAMAMIO POD IZGOVOROM DA MU JE KUPIO SKUTER!

Ubica je isplanirao zločin do detalja i pozvao telefonom nesrećnog dečaka, koji je bio sam kod kuće u tom trenutku. Dečakova majka D. M. bila je u centru varošice tada, što je znao i njen bivši ljubavnik Kušić koji je dečaku rekao kako mu je kupio skuter koji treba da preuzme na brdu Gradina.

Između 18 i 19 sati dečak je protutnjao na biciklu kraj našeg dvorišta. Ranije je znao da zastane kraj naše kapije, ali ovoga puta vozio je neobično brzo i samo kratko dobacio: „Šta radite?“ - ispričao je tada prvi komšija nesrećnog dečaka i njegove majke, koji je dva dana posle zločina pronašao telo.

UBICA SVE DO DETALJA ISPLANIRAO!

Ubica je dečaka čekao na skoro tri kilometra od kuće, pored seoskog puta, a nakon što mu je smrskao glavu ašovom, njegovo telo je odvukao u šumarak nekoliko metara iznad potoka i prekrio ga granjem.

Da bi zavarao trag, ubica je dečakov bicikl tada stavio u automobil, a zatim se dovezao do mesta zvanog Klisura, šest kilometara udaljenog od mesta zločina i na obali reke Moravice, uz magistralni put, ostavio bicikl. Njegova namera je bila da policija posumnja da se dečak utopio u reci. Da bi sve izgledalo kao da je Miroslava odnela reka posle saobraćajne nesreće, Kušić je slomio prednji točak na biciklu i na braniku ostavio plavi trag kako bi delovalo da je dečaka udario automobil.

Kako se dečak tada do mraka nije pojavio kući, majka je alarmirala policiju i komšije, koji su pokušavali da otkriju bilo kakav trag nestalog dečaka. Dok su meštani prevrtali svaki kamen tražeći dečaka, ubica je hladnokrvno sedeo u njegovoj kući. Pio je kafu sa Dragicom i davao joj lažnu nadu da je dete živo i zdravo.

On je, u stvari, došao da vidi da li drži stvari pod kontrolom. Pričao je kao da se ništa nije dogodilo - prisećao se dečakov stric 2008. godine.

Pored meštana i policije iz Arilja, tada su se u potragu uključili i pripadnici policije iz Užica, Požege i Ivanjice koji su uzaludno pretraživali teren. Sa grupom očajnih ljudi tragao je i ubica.

Stigla je vest da je bicikl pronađen u Klisuri, na obali Moravice, što je potragu navelo da dete tražimo duž korita reke. Svi smo nagrnuli u tom pravcu, ali bez rezultata. U nedelju ujutro pridružila nam se i ronilačka ekipa, ali ni tada nije bilo vajde. Kušić je sve vreme bio sa nama i ništa nije ukazivalo na to da je on ubica - pričali su meštani Arilja tada.

"NEMOJ VIŠE DA ME UDARAŠ, UBIĆEŠ ME!"

Jedna starija žena koja živi na Gradini izjavila je tada da je, dok je zalivala plastenik, čula zapomaganje deteta: "Nemoj više da me udaraš, ubićeš me!“. Policija je saznala od dečaka iz sela da im se nesrećni dečak poverio kako će dobiti skuter i krug oko ubice je tada počeo da se sužava.

Crne slutnje su se obistinile kada je ispod lokalnog puta u šumarku pronađen leš dečaka. Isto veče, Kušić je priznao da je to učinio kako bi se osvetio njegovoj majci. U njegovoj kući pronađeno je oproštajno pismo u kome on obaveštava suprugu da će dići ruku na sebe. To pismo pronašla je policija, ali ne i njegova supruga.

Godinu dana nisam mogla iz kuće da ga isteram. Dolazio je, pisao poruke i tražio da mu se vratim. Ubi mi dete, životinja - jecala je žalosna majka ovog dečaka.

Ubijeni dečak bio je odličan đak i primerno dete. Živeo je sam sa majkom, dok mu se otac R. B. pre osam godina odselio u Kanadu.