'UMESTO DA SE IGRA SA UNUČETOM, MI MU SPREMAMO SAHRANU!' Komšije utučene zbog surovog ubistva zbog lubenica kod Bujanovca

U bujanovačkom selu Lopardince dogodio se nezapamćen zločin kada je Srđan S. (46) ubio komšiju Srbu Janjića (65) hicem iz pištolja, a zatim bacio bombu na njegovu kuću, povredivši mu ćerku. Srđan S. se tek nakon nekoliko sati javio u policijsku stanicu i predao oružje kojim je počinio stravičan zločin.

Jedan meštanin iz sela Lopardinci kaže da su svi u šoku i da sa velikim žaljenjem ispraćaju na večni počinak svog komšiju.

- Srba je bio miran čovek i mnogo mi je žao što se desilo ubistvo. Ovo je malo selo i mi se ovde skoro svi znamo. Poznavao sam ga. Bio je dobar čovek, tako da za njega nemam šta ružno da kažem. Verovatno su se posvađali, došlo je do prepirke, a kako sam čuo u komšiluku, to se desilo zbog lubenica. Nije mi normalno da neko ubije čoveka bilo zbog lubenica ili nečeg drugog, a mi meštani smo zgroženi, pa to su strašne stvari. Nije nimalo prijatno kada tako nešto čujete, pogotovo ako je to sve videlo dete, kao što se priča po selu da je unuče videlo sve. Ne znam da li je to tačno, ali sam se prilično uzrujao kada sam čuo ovu tragičnu vest. Žao mi je čoveka, umesto da se igra sa unučetom, mi sada treba da mu spremamo sahranu - objašnjava komšija.

Dodaje da je Srđan S. odranije poznat policiji, te da je i bio u zatvoru nekoliko meseci.

- Srđan je bio u zatvoru, mislim negde u Leskovcu, a koliko sam čuo, robijao je oko šest meseci, i iskreno, ne znam zbog čega. Bio sam u šoku kada sam čuo da je nakon ubistva bacio i bombu u dvorište. Priča se da se tačno videlo gde su geleri išli. Mnogo mi je žao Srbine porodice, zato što su se jadni ljudi jako potresli zbog svega, a pogotovo njegova ćerka, koja je sva utučena - kaže komšija.

Podsetimo, "Došao sam da te ubijem", rekao je Srđan S. u dvorištu porodične kuće Srbe Janjića u selu Lopardince, na šta mu je Janjić odgovorio: "Kako, bre, da me ubiješ u mojoj kući?", nakon čega su se začuli smrtonosni hici.

Ovako se u subotu po podne odigrao nezapamćen zločin na jugu Srbije, a meštani kažu da je zločin gledalo i unuče ubijenog, koje pukom srećom nije povređeno.

Ispred porodične kuće Janjića okupile su se neposredno nakon zločina brojne komšije, a jauk ćerke Milene koja je iz susednog sela pristigla u roditeljsku kuću čim je čula za zločin nikoga nije mogao ostaviti ravnodušnim.

Ubijeni Srba je sa ćerkom i suprugom živeo nedaleko od kuće ubice Srđana S., koji je stanovao sa suprugom i troje dece. Nije poznato da je ranije dolazilo do sukoba dveju porodica.

