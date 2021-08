BORBA TRAJE CELE NOĆI: Požar u Kineskom tržnom centru i dalje tinja, prodavci UTRČAVALI U VATRU da spasu robu! (FOTO +VIDEO)

Na terenu je stotinak pripadnika vatrogasne brigade iz Beograda sa više vozila. U pomoć su stigle i cisterne “Gradske čistoće”.

Za sada nema povređenih. Nema plamena iznad krova tržnog centra, vatra je pod kontrolom i ne širi se van okvira zgrade Tržnog centra, već tinja u prizemlju.

Najbitnije je da vatra ne ide prema soliterima, niti prema parikangu, ni prema ostatku starog tržnog centra.

Dim ide u visinu i ne širi se.

Dok vatrogasci pokušavaju da ugase požar, trgovci čije su prodavnice pošteđene plamena pokušavaju da spasu šta se spasti može.

- Nemojte molim vas ništa da pitate. Gori mi 10.000 evra. Šta ću sutra ne znam - kratko nam je rekao jedan od trgovaca dok nemoćno posmatra kako vatra guta posao.

Nema informacija o žrtvama

"U 20.05 smo dobili prijavu o požaru, a naše ekipe su već na terenu bile u 20.12 časova. Ogromne snage se trenutno nalaze na terenu. Imamo 63 vatrogasaca i 22 vatrogasna kola. Pristižu i autocisterne vodovoda. Dajemo sve od sebe da spasimo deo tržnog centra, ali je situacija teška i neizvesna", kazao je Luka Čaušić, v.d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnika Sektora za vanredne situacije. On je naglasio da se tokom gašenja požara vatra proširila na krov objekta. "Vatra je zahvatila lako goriv materijal i tkanine. Situaciju dodatno otežava to što je tržni centar, odnosno deo gde je krov pun sa robom. Naši vatrogasci su se popeli na krov, ali je tu velika količina robe i ne možemo da probijemo do vatre. Vatrgasci su u opasnosti i zbog toga što je objekat pun plinskih boca", rekao je Čaušić. Kako je dodao, "za sada nema informacija da postoje žrtve. Nadamo se da će se te informacije potvrditi i da ćemo uspeti da spasimo bar deo tržnog centra, ali situacija je neizvesna. Bićemo na terenu dok god je to potrebno. Veliki uspeh će biti ukoliko se potvrdi da žrtava nema i ako uspemo nešto da spasimo"