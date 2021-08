GDE SU PARE VELJINE EKIPE? U štekovima pronađena 'sića', ko i gde krije NJEGOVE 'PRLJAVE' MILIONE

Kada je uhapšen kriminalni klan koji su predvodili Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja i Marko Miljković zvani Mare Mesar, iz više njihovih štekova zaplenjeno je svega oko 370.000 dinara, 32.000 evra, nešto lira, forinti, dolara i franaka - neznatna količina novca u odnosu na onu za koju se sumnja da ova kriminalna grupa zapravo poseduje.

Sumnja se da Belivukov klan, koji se bavio i distribucijom velikih količina narkotika, i dalje negde skriva ogromnu količinu novca koji policija još nije uspela da pronađe.

Upravo je ovo jedan od razloga zbog kog je Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo pritvor za pripadnike klana osumnjičene za nezapamćena zlodela. Kako saznajemo, postoji realna bojazan da je ova kriminalna grupa pribavila znatnu finansijsku korist, najviše od prodaje narkotika, a koja u većem delu nije pronađena, te da bi, ukoliko bi bili pušteni na slobodu, sakriveni novac iskoristili za bekstvo.

S obzirom na krivična dela koja im se stavljaju na teret i kazne koje im zbog toga prete, jasno je da bi, čim bi bili pušteni na slobodu, pokušali da se sakriju ili pobegnu - kaže izvor.

Tokom pretresa svih prostorija koje je Belivukov klan, koji je optužen za pet svirepih ubistava, otmice, silovanje, dilovanje droge i nelegalno posedovanje arsenala oružja, koristio na više lokacija u Srbiji, zaplenjeno je tačno 369.000 dinara, 31.770 evra, 11.090 turskih lira, 3.000 mađarskih forinti, 250 američkih dolara, 20 australijskih dolara i 270 švajcarskih franaka.

Prljavi novac

Da je to samo delić "prljavog" novca ovog klana jasno je i samo po onim "poslovima" koje su obavili i za koje se po optužnici terete. Naime, primarna delatnost kriminalne grupe Velje Nevolje i Marka Miljkovića bila je dilovanje droge koju im je isporučivao crnogorski kavački klan pod čijim okriljem su poslednjih godina delali. Prema optužnici, ovaj klan je osumnjičen da je drogu najviše držao u šteku na stadionu Partizana u Humskoj gde je razblaživana i mešana sa drugim supstancama kako bi na taj način povećali njenu količinu, a samim tim i zaradu. Kokain su "seckali" sa kofeinom i benzokainom. Na stadionu u Humskoj to je bio glavni zadatak optuženog Alekse Šejića, koji se tereti i za silovanje jednog mladića. On je, kako se navodi u optužnici, dobijao po 100 evra po turi za ovaj posao, kao i sobu na stadionu u kojoj je spavao.

Drugi pripadnik ovog klana koji je imao zaduženje da čuva i distribuira drogu bio je Vladimir Dimitrijević. On je, kako je sam priznao, od Belivuka dobio kriptovani telefon.

- Dostavljana mi je droga po kilo u PVC foliji i ostavljana u mom "fijat puntu" nedaleko od servisa kojim držim u Braće Jerković. Kokain sam držao u kući u garaži i po nalogu Belivuka sam na 500 grama dodavao 50 grama baze. Pakovao u 50 ili 100 grama i prevozio na dogovoreno mesto. Dobio sam ukupno 12.000 evra lično od Belivuka - rekao je Dimitrijević.

Od početka 2020. godine do 4. februara ove godine, a kada su usledila hapšenja, Dimitrijević je držao i prepakovao, po svom priznanju, najmanje osam kilograma kokaina. Ostavljao je prepakovan kokain na raznim mestima, najčešće po automobilima, ali i na centralnom groblju.

Kada se u obzir uzme činjenica da na ulicama, samo jedan gram kokaina košta od 50 do 100 evra, u zavisnosti od čistoće, jasno je Nevoljin klan zarađivao i negde imao mnogo više novca od onog koji je pronađen.

Gde je 200.000 evra od prodatih kola?

Prema optužnici protiv klana Velje Nevolje, nakon što su namamili, a potom svirepo mučili i ubili Zdravka Radojevića, Belivukova grupa je, kao po filmskom scenariju, ukrala nekoliko luksuznih automobila koje je Radojević prodavao na svom auto-placu. Sudeći po optužnici Belivukov klan, kada je prevario Zdravkovu suprugu, i odvezao, navodno po njegovom nalogu, sve automobile prodao ih je ekipi iz Albanije. S obzirom da su u pitanju bili sve luksuzni automobili čija je vrednost bila i po 50.000 evra, jasno je da je Nevoljin klan i samo od ove "transakcije" zaradio ozbiljan novac koji nije pronađen.

Milioni u bitkoinima?

Od početka istrage protiv Nevoljinog klana spekuliše se da su svoj novac pretvarali u bitkoine i tako ga držali "na sigurnom" podalje od policije i bez mogućnosti da im ga neko ukrade. Sumnja se da Belivukov klan u bitkoinima ima 10 miliona dolara, kao i da je na taj način plaćao drogu koju je kasnije razblaživao i prodavao po Beogradu, ali i drugim delovima Srbije. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je jedan od najistaknutijih članova klana bio upravo muškarac koji je bio IT stručnjak - u pitanju je Srđan Lalić, koji se s širokim osmehom na licu fotografisao sa Belivukom iznad tela jedne od žrtava ovog klana. Lalićeva glavna uloga bila je nabavka i održavanje kriptovanih telefona, ali i trgovanje bitkoinima.

Velja Nevolja i njegov saradnik ubica

- U početku se sumnjalo da je njegova uloga bila samo da obezbeđuje telefone sa aplikacijom Skaj za šifrovanu komunikaciju, registruje hosting i pere novac, jer je trgovao bitkoinima. Međutim, istražitelji su ostali šokirani kada su shvatili da stručnjak za kompjutere sa zadovoljstvom drži glavu izmučene žrtve - rekao je izvor iz istrage.