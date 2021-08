'ZNALO SE KO ČUPA NOKTE, A KO KOLJE'! Detalji BOLESNE prepiske koja je POTRESLA JAVNOST: Evo kako su članovi Veljine bande ugovarali ubistva

Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja i njegov prvi "oficir" Marko Miljković zvani Mesar su na jeziv način ismevali žrtve koje su skončale u kući strave u Ritopeku.

Veljko Belivuk, koji je zajedno sa više od 20 članova kriminalne grupe uhapšen 4. februara i protiv njega je podignuta optužnica za pet svirepih ubistava, morbidno se šalio u porukama na račun žrtava, čak i citirajući repliku iz čuvenog domaćeg filma "Boj na Kosovu".

Reč je o ubistvima Aleksandra Gligorijevića, zvanog Puki, Gorana Veličkovića zvanog Goksi, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje.

Kako su mediji sinoć već pisali, objavljene su poruke koje su članovi monstruozne kriminalne bande međusobno slali, a posebno se ističu Belivuk, Mesar, Miloš i Marko Budimir.

Među mnogobrojim porukama koje su zahvaljujući tome što je probijena enkripcija "Skaj" telefona koje su koristili pripadnici klana, izdvajaju se one koje su razmenjivane tokom avgusta 2020. godine.

Miloš Budimir, pripadnik klana: "Može Beri (optuženi Srđan Lalić), on je majstor za nokte da ti sredi".

Marko Budimir, pripadnik klana: "A ti samo kolješ, zaboravio sam".

Miloš Budimir: "Ne, brate, Beri (Srđan Lalić) čupa nokte, to nisi znao, to je novost, na živo sve sa armiračkim klještima".

Srđan Lalić: "Hahahahahah".

Belivuk: "Vidi, lutko, Meksiko usred Beograda hahahah".

Belivuk: "Evo ti sveža (fotografija obezglavljenog tela) ahahah".

Belivuk: "Ahahahah ova glava mnogo priča odsecite je".

Miljković: "Hahahah samo seckanje brate".

Jedan mladić kog su mučili i silovali na kraju izbegao smrt jer su procenili da "nije vredan truda".

"Hahaha, isekli bi(smo) i ovoga nego nije vredan posla... Hahaha, pustili smo ga da ne moramo i njega da deremo", napisao je Miljković u poruci.

"Sreća njegova neleteo je u ponedeljak kad je gužva", odgovorila je Marku Miljkoviću jedna osoba koju tužilaštvo nije uspelo da identifikuje.

Bojan Hrvatin, koji je odlučio da progovori i imaće status svedoka opisao je kako je izgledala procedura tokom koje je žrtva bila samlevena u klanici u Ritopeku.

- Iza toga (tranžiranja) ide mlevenje. To mlevenje traje, zbog punjenja, sat i po vremena, ako zakoči, ako ne, to ide brzo. Sve što je prskalo skuplja se rukama. Posle toga se pune džakovi, prvo u jedan, pa u drugi da se ne bi kontaminirao auto ili usput nešto da ne ispada. Bio je šest džakova. Odvozili su ih kilometar, kilometar i po dalje do Dunava. Onaj ko ulazi u vodu obuče ribarsko odelo, veže se za struk konopcem, drugi kraj konopca se drži da ovog struja ne povuče. Taj u vodi ide što dublje sa džakom. Kad vidi da više ne može, skalpelom iseče dno džaka i što dalje od sebe istrese sadržaj u vodu - opisao je Hrvatin ovaj užasan proces, iz koga su izostavljeni detalji za koje je procenjeno da su isuviše uznemirujući za javnost.

Podsetimo, nešto ranije, objavljene su i fotografije iz "kuće strave" u Ritopeku: