ISTRAGE HAPŠENJA U CRNOJ GORI: PALA GRUPA BLISKA ŠKALJARSKOM KLANU! Sudiji hteli da polome noge, tužioca da ubiju i zalivade!

Velika akcija crnogorske policije!

Uhapšena šestočlana grupa bliska škaljarskom klanu, koja je planirala likvidacije tužilaca, policajaca i napad na sudije u Crnoj Gori, mesecima je pratila kretanje Biljane Uskoković, sudije Specijalnog odeljenja podgoričkog Višeg suda, čekajući pogodan trenutak da joj metalnom palicom polome obe noge, pišu crnogorske Vijesti.

Plaćaju kokainom

Sumnja se da su organizatori ove akcije Stefan Đukić (31) i Emil Tuzović (31), obojica iz Bara, koji su u ukrajinskom zatvoru još od maja 2020. godine zbog optužbe da su u glavnom gradu te države pokušali da ubiju Radoja Zvicera, jednog od vođa kavačkog klana.

- Sudija Uskoković se, prema prikupljenim dokazima tužilaštva, na meti kriminalne grupe našla zbog toga što sudi Stefanu Đukiću i njegovoj kriminalnoj grupi za ubistvo Baranina Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića, 1. novembra 2019. godine - navode Vijesti.

Lisice na ruke stavljene su Danilovgrađanima Milanu Brajoviću, Aleksandru Raičeviću, Dušanu Boljeviću, Baranima Ninu Koraću i Stefanu Miciću, dok se traga za Kotoraninom Dušanom Dudićem i Zoranom Perovićem iz Podgorice.

Prema informacijama Vijesti, istražitelji su u martu dobili podatke da ta organizacija planira napad na sudiju Uskoković, nakon čega joj je dodeljena policijska zaštita.

- Milan Brajović je, prema prikupljenim dokazima, pratio sudiju u Podgorici, fotografisao njene dolaske i odlaske s posla, dok je Dušan Dudić pratio njeno kretanje po Kotoru. Dudić je, prema dokazima, sudiji trebalo metalnom šipkom da polomi noge i ruke - saopštio je izvor Vijesti. Istražitelji su prikupili čvrste dokaze da su Đukić i Tuzović, u septembru prošle godine, iz ukrajinskog zatvora organizovali kriminalnu grupu čiji je cilj bio napad na Biljanu Uskoković, a sve kako bi je sprečili da nastavi da sudi u postupku za ubistvo Klisića. Napad na nju, prema informacijama Vijesti iz istrage, nije trebalo da bude plaćen novcem, već kokainom.

Odlučni da smaknu tužioca

Prema saznanjima Vijesti, istražitelji su došli do dokaza i da je ista grupa planirala likvidaciju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađenovića, bivšeg pomoćnika direktora policije Zorana Lazovića, zatim njegovog sina Petra, inače službenika Agencije za nacionalnu bezbednost, kao i policijskog službenika iz Bara Ivana Đokovića. Prema prikupljenim podacima, kriminalnoj grupi je prioritet bilo ubistvo tužioca Čađenovića, koji zastupa optužnicu protiv Đukića. Za njega su bili odlučni da ga, kako to piše u krivičnoj prijavi, "zalivade", to jest ubiju i zakopaju.