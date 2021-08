PRETUČEN POZNATI BIZNISMEN: Žabac završio u modricama ZBOG PASULJ

Nebojša Tubić Žabac pretučen je u kafani u mestu Klisa, nadomak Novog Sada. Kako kaže nadrljao je zbog pasulja.

U prilog tome svedoče fotografije koje nam je dostavio, a na kojima se jasno vide podlivi po celom telu, posekotina na desnoj ruci, a zadobio je i nekoliko udaraca u glavu. U razgovoru za Kurir Tubić objašnjava šta se tačno dogodilo:

Nameštaljka

- Eto, napali su me neki majmuni. Odveli su me mečki na rupu. Ne volim ja da se ovakvim stvarima daje na značaju. Jednom čoveku ostao sam dužan neke pare. Sve je to moglo normalno da se reši. Sa prijateljem sam došao u kafanu i poručio pasulj i sok. Bio sam gladan i rekoh da pojedem nešto. I odjednom, kao, konobarica rekla da nisam platio pasulj. Ej, zamislite, 450 dinara da ja nisam platio. Konobarica je napravila štimung za haos. Skapirao sam da je sve dogovoreno. Ja sam se najnormalnije ponašao i u jednom trenutku neki tip pita ko sam ja - priča Žabac i nastavlja:

Opšta tuča

Izvadio je pištolj, tetejac, napunjen. Nastala je opšta tuča. Nije se znalo ko pije, ko plaća. Navikao sam na batine, ne osećam bol, samo su modrice ostale. Koliko sam mogao, branio sam se. Ponekad odem tako u tuču da vidim koliko mogu da izdržim. Isekli su me nožem po ruci. Nema veze, idemo dalje. Nisam ja pi*ka da ih prijavljujem. Nisam ni u bolnicu išao. Znam ja da uđem među najjače čisto da vidim koliko mogu da izdržim. Eto, pasulj me je skupo koštao - poručuje Žabac.

Podsetimo, ovaj žestoki momak sa asfalta imao je burnu prošlost. Najpre je 2012. preživeo ranjavanje u glavu. Sedeo je u bašti kafića "Aleksandar" u Novom Sadu kada je maskirani napadač, koji je nosio šešir, u pravcu bašte kafića ispraznio šaržer iz automatske puške. Žapcu je metak prošao kroz glavu, ali je čudom preživeo.