ENIGMA OKO ODUZETE SLIKE VREDNE 600.000 EVRA: Uhapšeni kolekcionar i veliki poznavalac umetnina sada nevešto tvrdi da 'NIJE ZNAO DA JE SLIKA UKRADENA'

Uhapšeni kolekcionar Slobodan Gajin (76) iz Švajcarske, koji se sumnjiči da je pokušao da preproda sliku “Blagoveštenski sabor” vrednu oko 600.000 evra u istrazi je tvrdio da “nije znao da je slika ukradena”. Ono što se od njega očekuje jeste da do detalja otkrije kako je tako vredna umetnina završila u njegovom stanu u Cirihu.

U ovom trenutku još je neizvesno gde će Gajinu biti suđeno s obzirom da ima dvojno državljanstvo - srpski i švajcarsko.

- Očekujemo da pred sudom Gajin odgovori na ključna pitanja kako bi u potpunosti razotkrili enigmu dugu tri decenije - ko je iz dvorca Dunđerski te 1993. godine izneo sliku koja je za našu zemlju od izuzetnog značaja i kako je ona završila u njegovom stanu, ko mu je poklonio ili prodao kao i to koji su mu razlozi prodaje. Gotovo je nezamislivo da dugogodišnji poznavalac umetnina nije znao da poseduje tako vredno delo - objašnjava naš sagovornik.

U akciji pronalaženja slike Vlaha Bukovca “Blagoveštenski sabor”, ukradene još 1993. iz depadansa Muzeja Vojvodine, u Čelarevu, Ministarstvo kulture i informisanja je aktivno učestvovalo sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP - izjavila je u ponedeljak za medije potpredsednica Vlade i ministarka Maja Gojković.

Prema njenim rečima, za ovim delom nije bilo ozbiljnije potrage do pre šest-sedam meseci, kada su inspektori SBPOK u saradnji sa Ministarstvom i Muzejom uspeli da ga lociraju u Cirihu, a švajcarska policija pomogla u hapšenju.

- Slika se nalazi u Cirihu, gde se i odvijala čitava akcija sprečavanja njene prodaje u stanu jednog od dilera umetničkih dela - potvrdila je Gojkovićeva, dodajući da su dileri obilazili galerije u Novom Sadu i nudili sliku.

Čitava akcija, kako je rekla, držana je u tajnosti, “jer je reč o izuzetno veštim ljudima koji dugi niz godina trguju umetninama”.

Inače, u petak je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, nakon saslušanja osumnjičenih D.M, N.D i R.D doneo rešenje kojim im je odredio pritvor u trajanju do 30 dana i to usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke.

Osumnjičenima D.M, N.D i R.D se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivičnog dela prikrivanja.

Sliku “Blagoveštanski sabor” naslikao je Vlaho Bukovac, a ovo delo je zagrebački trgovac Petar Nikolić umnožio kao litografiju i prodavao. Blagoveštenski sabor je bio sabor Srba u Austrijskom carstvu koji je održan 2. aprila 1861. na dan crkvenog praznika Blagoveštenje i okupio je najuglednije predstavnike Srba iz Ugarske.

Autor: