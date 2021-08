Porodica poginulog tinejdžera još je u šoku zbog tragedije koja ih je zadesila.

Dok se policajac pripremao da spreči skok, pored mog sina je stajala nepoznata devojka koja ga je molila da siđe sa ograde mosta - kaže otac trinaestogodišnjeg V. K. iz okoline Pljevalja, koji je pre nekoliko dana, po uzoru na popularnu TikTokerku iz istog mesta pratio, izvršio samoubistvo skokom sa Mosta na Tari.

Porodica poginulog tinejdžera još je u šoku zbog tragedije koja ih je zadesila. Nesrećni otac priča da je V. K, dok se policajac pripremao da mu priđe, skočio uprkos molbama nepoznate devojke.

- Pored njega su se u tom trenutku nalazila tri očevidca. Gledali su sve svojim očima. Devojka je stajala pored mog sina, plakala je i molila ga da siđe s mosta. Policajac koji se nalazio tu rekao je toj devojci da bude pored njega - prepričava on.

Kako kaže, njegov trinaestogodišnji sin je sve to vreme sedeo na ogradi mosta.

- Noge su mu visile dole i pripremao se za skok. Policajac je možda mogao da ga uhvati za leđa i povuče unazad, time bi ga spasio... - kaže otac.

Policija još nije počela da istražuje njegov telefon

Kako otac V. K. navodi za beogradske medije, policija još nije počela da istražuje telefon nastradalog tinejdžera, a oni, porodica, nemaju prava da ga preuzmu iz policije.

- Rečeno nam je da telefon još nisu pregledali. Iz njegovog mobilnog ništa nije obrisano. I dalje se u njemu nalaze poruke, pozivi i galerija puna slika. Mi to ne smemo da diramo niti smemo da uzimamo telefon, jer to mora prvo policija da uradi - priča otac.

Podsetimo, Crnogorska policija je prvih dana nakon drugog samoubistva koje se dogodilo na isti način i na istom mestu zvanično nije oglašavala. Na pitanja nije bilo odgovora. Međutim nakon brojnih tekstova o povezanosti samoubistva dvadesetogodišnje popularne TikTokerke iz okoline Pljevalja, a potom i tinejdžera koju ju je pratio na ovoj društvenoj mreži, pa iskopirao njeno samoubistvo, MUP Crne Gore saopštio je da je istraga ova dva slučaja u toku. Kako je saopšteno nema indicija da je do samoubistava došlo zbog nekakvog TikTok izazova, niti da je u pitanju sekta kako su neki komentarisali po Pljevljima.

Mobilni telefoni dečaka su u rukama policije, a šta oni kriju za sada nije poznato.

Ono što je poznato je da se M. G. (20) i V. K. (13) nisu lično poznavali, da je dvadesetogodišnjakinja izvršila samoubistvo skokom sa mosta na Tari u 20 sati 27. jula ove godine. Nekoliko dana nakon toga, V. K. počeo je da ostavlja komentare na ovoj društvenoj mreži da je to što se dogodilo strašno i da je on nije poznavao. Međutim par dana kasnije, svoju profilnu sliku zamenio je njenom, objavio video sa njenim slikama i opisom da je "devojka koju voli najviše na svetu u raju", i da "on želi da ide u raj".

Nakon toga ostavio je i poruku kojom je najavio tragediju: "uskoro, isto mesto, ista patika, isto sve".

Dečak je, kako je ispričala njegova sestra, kobnog dana porodici rekao da ide do prodavnice da kupi sok i nestao. Njegov nestanak ubrzo je prijavljen, policija ga je locirala na mostu na Tari, policajci su stigli dok je sedeo na ogradi, međutim tinejdžer je skočio u smrt pre nego što su mu prišli i pokušali da ga spreče...