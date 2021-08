'SVE SMO IH ODRALI, BRATE, JOŠ SMRDIMO!' Isplivala MORBIDNA PREPISKA Veljine ekipe, ovako su se hvalili nakon MASAKRA

"Prenesite nam utiske, molim vas, znači dajte nam malo da nahranimo ego, umorni smo, prljavi smo, smrdimo, znači haos."

Iz dana u dan pojavljuju se novi, jezivi detalji iz istrage protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a kako smo već pisali, jedan dan su članovi ove bande posebno pamtili.

Naime, reč je o 14. oktobru, kada su "uspeli da reše četvoricu" za jedan dan. Ovaj detalj otkriven je iz presretnute komunikacije preko aplikacije Skaj.

Likvidacija četvorice visokopozicioniranih škaljaraca obavljena je u dve države i smatrali su je velikim uspehom, pobedom i čak su najavljivali da će je "slaviti kao novi rođendan".

Kako je utvrđeno tokom istrage, tog dana Belivuk i Miljković su ilegalno ušli u Crnu Goru, oteli Mila Radulovića, zvanog Kapetan, namamili i ubili Damira Hodžića, koga su zvali Kasapin, i njegovog šuraka Adisa Spahića - Zeta. Skaj telefon otetog Kapetana, kako se sumnja, iskoristili su da u ruke članova grupe koji su čekali u Beogradu namame Lazara Vukićevića, koji je iste večeri ubijen, raskomadan i samleven u Ritopeku.

Evo kako je tekla komunikacija u vezi sa likvidacijama:

"Je li, brate, ništa mi draže nema nego što smo Lazu odrali, znači, brate, ja ne mogu da ti opišem. Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa, odrali smo Zeta i evo ga Kapetan, i njega ćemo da oderemo za koji dan, znači, burazeru, četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni", navodno je glasovna poruka koju je Miljković prosledio ostalim članovima grupe u aplikaciji Skaj.

Iz presretnute komunikacije se dalje čuje da je Hodžić, koji je likvidiran u kući strave u Danilovgradu, kao i Lazar Vukićević u Ritopeku, imao pištolj, ali i detalji mučenja koje su međusobno razmenili.

"Brate, Zemo i Hel i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao Kasap, Kratos je hvato Zeta, Hel je hvatao M. To što je Kasap imao utoku i potego, brate, to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako. Brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili da sami bez obzira šta se vi rekli za grupu, ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate, to nema šta da se pravdamo", navodno je poruka koju je poslao Belivuk i opisao i uloge Marka Miljkovića Kratosa i Nebojše Jankovića Hela.

U 19:48 sati Miloš Budimir je poslao poruku da je Vikićević imao "prangiju" i da je pokušao da puca kada je shvatio da je prevaren i da u kući strave u koju je došao nema vezanog Belivuka, kog će on da "odere". Budimir ih obaveštava da su ga zato odmah pretukli, a Miljković im odgovara "bravo, braćo".

Nepuna dva sata kasnije preko ove aplikacije javlja se i Belivuk:

"Samo da vas pozdravim puno, braćo, da se zahvalim svima, bez.. ne znam kako se izgovara to. Prenesite nam utiske, molim vas, znači dajte nam malo da nahranimo ego, umorni smo, prljavi smo, smrdimo, znači haos. Evo, braćo, još smo u čizmama, brate znači haos, pričajte malo molim vas" izgovara Belivuk i zahvaljuje se svih članovima kriminalne grupe uz reči "ovo je veliki dan za sve".

"Nema brate za šta hvala, hvala bogu milome da je sve prošlo kako treba", odgovara mu Budimir nekoliko minuta kasnije.

"Danas je ovo pobeda, da pamtimo datum", kaže Miljović.

Ova kriminalna grupa je, osim za ubistvo Lazara Vukićevića. optužena i za brutalne likvidacije Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića, Zdravka Radojevića i Gorana Veličkovića.