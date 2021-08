'GAGA ANTONIJEVIĆ DELI SUDBINU SVOJIH FILMSKIH JUNAKA'! Bokan za Pink: Svi naši dželati se proglašavaju za žrtve - TO MORA DA SE PREKINE! (VIDEO)

Juče je kao bomba odjeknula vest da je glumac Dragan Bjelogrlić žestoko nasrnuo na reditelja Predraga Gagu Antonijevića u lobiju jednog hotela tokom festivala u Nišu.

Reditelj Dragoslav Bokan ističe da pojedini ljudi imaju različite vrste i mogućnosti delovanja, gde naspram svega lošeg što učine, ostaju i dalje voljeni i nekažnjeni, a to je, kako podvlači osobina jedne vrste bolesnih ljudi.

- Gaga Antonijević je počeo da deli sudbinu svojih filmskih junaka. Kao što su nevina dečica u Jasenovcu doživela stradanja, da ih odvajaju majke, gledanje smrti brata, užas iz noći u noć, iz dana u dan, i kao što su u "Zaspanci za junaka" gledali kako im drugovi ginu, tako isto i on deli tu sudbinu. On prizova zlo, jer vi kada se borite za istinu i dobro, vi prizivate zlo - kaže Bokan.

Kako dodaje, pomenuta pesnica nije samo pesnica Dragana Bjelogrlića, već je tu prisutna i dublja opcija zla, koje ne može da podnese da nešto što je zabranjeno izlazi na površinu.

- Nedopustivost je prizvala udarac i reakcije na udarac. Udarac je nasilje, dripačko ponašanje, primitivizam, ali reakcija na to pravi od ovog događaja ono što zapravo jeste - nastavljao je Bokan.

- Svi naši dželati se proglašavaju za žrtve, taj mehanizam mora da se prekine - podvlači Bokan.

Direktor "Srpskog telegrafa" Saša Milovanović ističe da je, kako ga je nazvao, bivši novinar Slaviša Lekić tipičan primer zagovornika onih medija koje niko ne želi da čita.

- Vi sada imate sijaset reakcija, prvo od Lekića. Tog heroja sa Tvitera sam lično tužio jer me je vređao. Ja nisam otišao da ga udarim, već sam ga tužio jer verujem u zemlju Srbiju. On se od mene 4 godine krio po Beogradu, nije došao ni na jedno ročište, a građani Srbije su platili naše ročište, eto, to je on. Beži kao zadnja funjara - kaže Milovanović.

Kako dodaje Milovanović, on ne sme da vidi auto - put, bolnice, Srbiju koja je najjača u regionu, ne sme da vidi da se Srbija kada je pandemoija u pitanju bori poput svetskih sila, već samo zlo.

- Kada vi opravdavate nasilje, gde jedan naizgled, istaknut čovek, pripadnik elite, intelektualac, dripački i kukavički priđe s leđa, vi to podržavate? Oni to nazivaju kafanskom tučom... Kao poslednji kokošar, gde čovek sedi i ne može da se brani - dodao je Milovanović.

