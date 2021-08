POTRESNA PORUKA OCA MALOG STEFANA KOJI JE POGINUO NA KARABURMI: 'Najlepša zvezdo tatina, ne zameri ako ne možemo da zadržimo suze'

Mihailo Balić, otac dečaka Stefana (9) koji je poginuo na Karaburmi, obeležio je 40 dana od njegove smrti i objavio potresnu poruku.

- Danas je sine, 40 dana kako nisi sa nama...Doći ćemo ujutru do tvoje večne kuće... Ne zameri nam ako ne možemo da zadržimo suze... I dalje te nema da popričamo... Čuvamo ti brata, ne brini...I ti to znaš... Pita za tebe, kaže da ćeš otvoriti oči... Znaš ti tvog Lukicu... Uvek mu kažem kamo lepe sreće... Ili kaže da si kod drugara... Opet mu kažem kamo lepe sreće... Ti si tamo gore... Najlepša zvezdo tatina... Čuvaj tvog Lukicu, a mi ostali ćemo se snaći već nekako, valjda... Ljubi te Luka... Ljubi te mama... Ljubi te tata... Ljubi te čiča... Ljube te dede... I kao što kažu-do skorog viđenja - napisao je on na Fejsbuku.

Podsetimo, Stefana je, u ulici Marijane Gregoran kod broja 50 na Karaburmi, kolima udario Lazar G. (38) koji je pobegao sa mesta tragedije.

U tom trenutku sa njim su bili otac Mihailo i pet godina mlađi brat Luka.

Stefan je nakon nekoliko dana preminuo na Univerzitetskoj dečijoj klinici preminuo. Inače, građani su danima protestvovali na mestu pogibije, jer je Lazar bio pušten da se brani sa slobode.