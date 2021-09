UZ PRETNJU PIŠTOLJEM OPLJAČKAO BENZINSKU PUMPU I DVA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA: Ukrao gotovo 400.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su R. I. (1980) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela razbojništva.

Sumnja se da je on 23. juna ove godine maskiran uz pretnju pištoljem od radnice jedne benzinske pumpe uzeo pazar u iznosu od 17.700 dinara. Osumnjičeni se tereti i da je 11. avgusta 2021. godine na isti način od radnica dva javna komunalna preduzeća otuđio 380.388 dinara. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom tužilaštvu u Zrenjaninu.