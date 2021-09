DEDA UMRO A IZA NJEGA OSTAO PIŠTOLJ! Šta kada iza pokojnika ostane oružje? MOŽETE DA ZAGLAVITE NA ROBIJU!

Neretko se desi da porodica i ne zna da je preminuli imao oružje, pa ga pronađu naknadno.

Kad da smrt bliskog člana sama po sebi nije dovoljno stresna, porodici se obično nagomila još bezboroj obaveza od papirologije do ostavinske rasprave. Tek kada iza pokojnika ostane oružje, nastane opšti haos.

Naslednici mogu da se nađu u veoma nezavidnoj situaciji kada iza pokojnika ostane u kući oružje ukoliko ovo pitanje unutar porodice nije rešeno na vreme.

Neretko se desi da porodica i ne zna da je preminuli imao oružje, pa ga pronađu naknadno što može izazvati probleme velikih razmera, od toga da platite paprenu kaznu ili čak završite u zatvoru.

Čak i kada je porodica upoznata sa posedovanjem oružja i za njega neki drugi član poseduje dozvolu, oružje se ne može tek tako preneti i naslediti van strogo propisane procedure.

U roku od 45 dana predati oružje policiji

Zakonski naslednici preminulog obavezni su da oružje pokojnika prijave policiji u roku od 45 dana posle njegove smrti.

- Procedura je takva da posle smrti vlasnika oružja, u najbližoj policijskoj stanici, tačnije u mestu poslednjeg prebivališta pokojnika prijavite posedovanje, nakon čega će oružje biti preuzeto i ostaće u organizacionoj jedinici Ministarstva do okončanja ostavinske rasprave. Kada se odluči kome će oružje pripasti, naslednik mora da traži odobrenje za nabavku oružja bez obzira da li ima dozvolu, i tek onda nakon odobrenja može da preuzme oružje - pojasnili su iz Policijske stanice Novi Beograd.

Ukoliko naslednik ne uspe da dobije odobrenje, porodica će ostati bez oružja pokojnika.

Ukoliko niko od članova porodice nije zainteresovan da nasledi oružje, ono se može prodati. Prodaja je moguća samo tako što će oružje prvo predati policiji i nakon toga oglasiti za prodaju. Potencijalne kupce dužni ste da uputite u stanicu policije gde se oružje nalazi, gde i oni moraju proći svu zakonsku proceduru oko preuzimanja.

Zakon o oružju veoma je rigorozan a ovo je postupak u slučaju smrti vlasnika oružja i nasleđivanje oružja.

- U slučaju smrti lica koje je imalo registrovano oružje, lice u čijem se posedu ovo oružje zatekne dužno je da u roku od 45 dana od smrti lica obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva, radi preuzimanja oružja. Takvo oružje čuvaće se u organizacionoj jedinici Ministarstva po mestu poslednjeg prebivališta vlasnika, do određivanja naslednika. U slučaju da za naslednika oružja bude određeno maloletno lice, oružje se čuva do dana sticanja punoletstva naslednika.

- Lice koje po osnovu nasleđa stekne oružje iz kategorija B i C, može da to oružje preda u vlasništvo Republike Srbije. Ukoliko to ne učini, dužno je da, u roku od šest meseci od dana sticanja, podnese zahtev radi izdavanja oružnog lista ili zahtev za registraciju oružja, odnosno prijavu držanja oružja, ili ga onesposobi ili otuđi. Ako je naslednik oružja maloletno lice, ovaj rok počinje da teče od dana sticanja punoletstva.

Ako naslednik ne postupi na načine utvrđene u stavu 2. ovog člana, nasleđeno oružje prelazi u vlasništvo Republike Srbije - stoji u članu 29 Zakona o oružju i municiji.

