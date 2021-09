OTAC NIJE ŽELEO DA SVEDOČI PROTIV SINA, A ON GA KASNIJE UBIO SEKIROM! Protiv svirepog Leskovčanina podneto na desetine prijava

Iako je prethodnih godina bilo na desetine prijava za nasilje u porodici protiv tridesetdvogodišnjeg Aleksandra Boldoranova, koji je prošlog petka sekirom ubio svog oca Đorđa, roditelji nikada nisu želeli da to posvedoče pred nadležnim tužilaštvom.

Kako je rečeno u leskovačkom Centru za socijalni rad, protiv njega je za maltretiranje oca, majke i brata, sa kojima je živeo, više puta podizana optužnica.

Nakon policijske intervencije, par puta smo ceo slučaj prosleđivali nadležnom tužilaštvu, ali su roditelji konstantno odbijali da svedoče protiv sina i na tome se sve završavalo, nažalost, do ovog tragičnog čina. U našoj evidenciji imamo i to da su socijalni radnici u više navrata pokušavali da ubede roditelje da svedoče protiv sinaa nasilnika, oali su oni to kategorično odbijali - kaže direktor Centra Predrag Momčilović.

Po njegovim rečima, u skoro devedeset pšosto slučajeva nasilja u porodici u Leskovcu žrtve odustaju od svedočenja protiv nasilnika.

Aleksandar je tokom svađe u petak popodne šezdesetosmogodišnjeg Đorđa oštricom sekire udario u potiljačni deo glave nakon što ga je otac u dvorištu prethodno gađao ciglom. Udarcem sekire naneo mu povrede od kojih je čovek preminuo na licu mesta.

